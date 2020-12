SÉOUL, Corée du Sud: Daniel Mengden devrait lancer en Corée du Sud la saison prochaine après avoir accepté un contrat d’un an de 725 000 $ avec les Kia Tigers.

Le droitier a passé les cinq dernières saisons avec l’Oakland Athletics, avec une fiche de 17-20 avec une MPM de 4,64 en 48 départs et 12 apparitions en relève.

Il avait une fiche de 0-1 avec une MPM de 3,65 en quatre matchs, dont un début, au cours de la saison 2020 écourtée par la pandémie. Mengden a retiré 10 et a marché sept en 12 manches 1/3 pour les champions de l’AL West après son retour de la chirurgie en février pour raser un petit éperon de son coude.

Mengden, qui fête ses 28 ans en février prochain, reçoit une prime de signature de 300 000 $ des Kia Tigers et un salaire de 425 000 $ avec la possibilité de gagner 275 000 $ en bonus.

Le club a annoncé l’accord vendredi dernier.

Mengden a été testé positif pour le coronavirus la saison dernière et a été mis en quarantaine à domicile à Houston en septembre. Il a été désigné pour une affectation par les A plus tard ce mois-là et envoyé directement à Triple-A Las Vegas. Il est devenu joueur autonome en octobre.

Mengden était un choix de quatrième ronde au repêchage par les Astros de Houston en 2014 hors du Texas A&M. Il a été échangé à Oakland dans le cadre d’un accord de juillet 2015 pour le gaucher Scott Kazmir.

