Kia Rookie Ladder : Victor Wembanyama et Chet Holmgren occuperont le devant de la scène dans Panini Rising Stars

Personne ne sait encore pour quelle équipe ils joueront ni même s’ils s’affronteront. Mais les deux favoris pour le prix Kia Rookie of the Year seront à Indianapolis pour le All-Star Weekend, participant au même événement.

OK, ce sera donc les Panini Rising Stars, pas le All-Star Game lui-même. Il est possible, en raison du format du mini-tournoi, que Victor de San Antonio Wembanyama et Chet Holmgren d’Oklahoma City ne le fera pas effectivement rencontrer.

Mais ils seront sûrement au centre de l’attention parmi les 11 recrues nommées à l’événement.

Neuf des rookies de l’édition de cette semaine du Kia Rookie Ladder sont sur la liste – Cam Whitmore de Houston a un échelon ici mais, à moins d’une invitation de remplacement, ne figurera pas sur l’une des quatre listes à Indy. Pendant ce temps, Cason Wallace d’OKC et Bilal Coulibaly de Washington figurent sur la liste des étoiles montantes mais ne font actuellement pas partie du Top 10 ici.

Les effectifs réels pour l’exposition du 16 février ne seront connus que mardi prochain. C’est à ce moment-là que les entraîneurs honoraires – les membres du Temple de la renommée Pau Gasol et Tamika Catchings, ainsi que Jalen Rose et Detlef Schrempf – recruteront leurs équipes.

Wembanyama et Holmgren se sont déjà affrontés deux fois, alors qu’il reste deux matchs de saison régulière à jouer. Wemby a réalisé 16 points, 13 rebonds et 2 blocs contre 13, 8 et 1,3 pour Chet. Mais l’équipe de Holmgren a gagné les deux, avec un total de 62 points.

Récapitulatif hebdomadaire

• La façon dont Moïses Malone pourrait améliorer ses rebonds offensifs en récupérant ses propres lay-ups manqués, Wembanyama peut accumuler des blocs et voler s’il continue de faire ça. Qui sait, la NBA pourrait un jour, faire des « actions » une véritable statistique.

• Le point fort long-courrier de Wembanyama Lundi, cependant, est intervenu après la défaite à domicile contre Washington. Peu importe qu’il s’agisse du troisième match de San Antonio en quatre soirs, le rookie était dégoûté par le résultat.. Enfin là sont quelques attentes de la WL pour les Spurs. “WNous avons eu de très nombreuses occasions de faire les choses différemment, mais nous ne les avons pas saisies.», Wembanyama dit. ” WNous n’avons pas réussi à jouer intelligemment. … Nous étaient immatures.»

• Cam Whitmore de Houston s’empare d’un échelon de l’échelle cette semaine tout en rappelant aux Lakers qu’il était toujours au 17e rang du repêchage lorsqu’ils ont opté pour Jalen Hood.Schifino (1,9 ppg, 6,4 mpg, 14 apparitions). Mais alors, Jaime Jaquez Jr. et Brandin Podziemski.

Scénario à surveiller

Recrue ‘Rookies du mois?‘ En d’autres termes, ne soyez pas surpris si nous trouvons des nouveaux arrivants parmi les nouveaux arrivants alors que Les évaluations pour janvier sont terminées. Auparavant, Holmgren et Jaime Jaquez Jr. de Miami avaient été honorés comme les meilleures recrues de l’Ouest et de l’Est pour octobre/novembre et décembre. Mais Wembanyama ça semble être un rendez-vous pour janvier et Brandon Miller de Charlotte semble être le favori à l’Est. Ce qui, si cela se poursuit en février, pourrait accroître l’intérêt pour l’événement Rising Stars et resserrer la concurrence pour le scrutin de trois places pour la recrue de l’année.

Dernier classements

(Toutes les statistiques jusqu’à You arejour, Jan. 30)

1. Victor WembanyamaSan Antonio Spurs

Statistiques de la saison: 20.6 ppg, 10.1 RPG, 3.1 bpg

Dernière échelle: 1

Choix de repêchage: N°1

Wembanyama a prolongé son Échelle mener en dépassant ou en égalant Holmgren à son propre jeu. Au-delà de l’évidence – 24,2 points en janvier, 9,8 rebonds et 3,2 blocs sur 50,9% de tir à Chet 14,8, 6,9, 2.3 et 51,3% – le joueur de 20 ans a aidé les Spurs à remporter cinq victoires en 13 matchs ce mois-ci (seulement cinq sur 32 auparavant). Et il est à +2,8 pour le mois contre +2,6 pour Holmgren.

2. Chet Holmgren, Thunder d’Oklahoma City

Statistiques de la saison: 16.7 ppg, 7.5 RPG2.6 bpg

Dernière échelle: 2

Choix de repêchage : N°2 (2022)

Personne ne prétend que le Thunder a besoin de gros scores de Holmgren pour Sois efficace. Mais il est utile que le débutant soit une menace active. Il a été maintenu en dessous de deux chiffres lors des deux derniers matchs, et OKC a une fiche de 2-5 jusqu’à présent cette saison lorsque cela se produit. À l’affiche maintenant : dernier affrontement de la saison régulière avec Denver, avec Holmgren en moyenne 20 points sur 58 % de tirs dans l’avantage 2-1 du Thunder.

3. Brandon Miller, Charlotte Hornets

Statistiques de la saison: 15,1 points par match, 3.9 RPG2.3 apg

Dernière échelle: 3

Choix de repêchage: N°2 au classement général

LaMelo Ball est blessé, Terry Rozier est blessé négociés et l’utilisation de Miller (23,9 % en janvier) est en augmentation. Il a égalisé sa saison avec 29 sur 11 tirs sur 19 contre les Knicks lundi (son précédent record a eu lieu contre New York le 18 novembre).

4. Jaime Jaquez Jr., Miami Heat

Statistiques de la saison: 13.5 ppg, 3.8 RPG2.7 apg

Dernière échelle: 4

Choix de repêchage: N ° 18

Rouillé ou décalé, choisissez votre métaphore, après en avoir raté six à cause d’une tension à l’aine. Son retour – deux matchs, 8 points, 5 passes décisives, 1 tir sur 9 – n’a pas non plus pu arrêter l’hémorragie du Heat.

5. Derek Lively II, Dallas Mavericks

Statistiques de la saison: 9.2 ppg, 7.9 RPG1.4 pbg

Dernière échelle: 5

Choix de repêchage: N ° 12

Le joueur baromètre des Mavs : Quand il joue au moins 26 minutes, ils sont 14-5. Quand il marque plus de 7 points, ils sont 16-6. A connu une semaine double-double (14,0, 10,3), a tiré à 72 % et était de plus-13,3 en trois matchs.

Les 5 prochains

6. Brandin PodziemskiGuerriers de Golden State

Statistiques de la saison: 9,2 points par match, 5.4 RPG3.2 apg

Dernière échelle: 6

Choix de repêchage: N ° 19

Ça mérite ça sur place courage, prenant les commandes d’Embiid mardi. Ouf!

7. Cam Whitmore, Rockets de Houston

Statistiques de la saison: 11,0 points par match, 3,9 RPG0,4 apg

Dernière échelle: Non classé

Choix de repêchage: N ° 20

Courbe d’apprentissage : 5,0 ppg en 6,4 mpg en décembre à 12,9 en 19,6 ce mois-ci.

8. Jordan Hawkins, Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Statistiques de la saison: 10,5 points par match, 2,8 RPG1.4 apg

Dernière échelle: 7

Choix de repêchage: N ° 14

De 8 points, 7 rebonds en 29 minutes à Milwaukee à un score nul en 9 à Boston.

9. Keyonte George, Utah Jazz

Statistiques de la saison: 11,0 points par match, 2,7 RPG4.2 apg

Dernière échelle: 8

Choix de repêchage: N ° 16

A totalisé 36 points sur 12 sur 23 dans Jazz consécutivement aux Nets et aux Knicks.

10.Sfoulque Henderson, Portland Trail Blazers

Statistiques de la saison: 12,2 points par match, 2,9 RPG4.6 apg

Dernière échelle: 9

Choix de repêchage: n ° 3

Blessure aux quadriceps vendredi, 22 points en 22 minutes 3 nuits plus tard.

* * *

Steve Aschburner écrit sur la NBA depuis 1980. Vous pouvez lui envoyer un e-mail ici, retrouver ses archives ici et suivez-le sur X.

