Kia Nurse signe avec Storm : comment le garde des agents libres s’intègre à Seattle

La gardienne autonome Kia Nurse signe avec le Seattle Storm, a annoncé l’équipe vendredi. Voici ce que vous devez savoir :

Nurse, 26 ans, a été sélectionnée avec le choix n ° 10 par Liberty lors du repêchage WNBA 2018 après quatre ans à UConn.

Elle a passé les deux dernières saisons à Phoenix mais a raté toute la saison 2022 pour se remettre d’une déchirure du LCA droit lors des séries éliminatoires de 2021.

L’ancienne All-Star a récolté en moyenne 11 points, 2,8 rebonds et 2 passes décisives par match au cours de sa carrière.

Nurse est revenue de sa blessure en septembre pour jouer avec Équipe Canada à la Coupe du monde de basketball féminin FIBA ​​2022. Elle a récolté en moyenne 11 points en 21 minutes par match sur huit concours.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Comment Nurse s’adapte-t-il au Storm ?

Alors qu’elle jouait pour le Canada l’automne dernier, Nurse s’est encore plus familiarisée avec l’entraîneure de Storm, Noelle Quinn, qui est l’une des entraîneures adjointes de l’équipe nationale canadienne. Quinn a déclaré vendredi dans un communiqué qu’après avoir regardé Nurse with Canada basketball, et plus largement dans la WNBA, elle était “tellement excitée d’avoir l’opportunité d’entraîner à nouveau Kia”.

“C’est une joueuse spéciale qui élèvera ce que nous essayons de faire des deux côtés du ballon”, a déclaré Quinn. — Pickman

Quelles sont les attentes pour Seattle?

Il y a encore beaucoup de points d’interrogation sur la liste de Seattle, alors que la franchise cherche à se reconstruire après avoir perdu Breanna Stewart au Liberty et Sue Bird à la retraite. L’infirmière est un moyen solide de commencer à remodeler la franchise – elle a été un contributeur clé de l’équipe Mercury 2021 qui a perdu en finale contre Chicago, et il est juste de se demander comment le résultat (ou la durée) de cette série aurait pu être différent si elle été actif pour la finale.

Mais sa signature est un petit prix de consolation pour avoir perdu une superstar. L’ajout de Nurse semble indiquer que Seattle ne cherche probablement pas à se lancer complètement dans un démontage, mais il est également difficile d’imaginer la franchise se battre comme elle l’a toujours fait. — Pickman

Lecture obligatoire

(Photo : Steve Christo-Corbis / Corbis via Getty Images)