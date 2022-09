Kia et Hyundai sont des cibles faciles pour les voleurs, confirment les données d’assurance

New York

Le vol de voitures et de SUV Hyundai et Kia plus anciens est devenu une tendance effrayante sur les réseaux sociaux. Maintenant, les données du Highway Loss Data Institute, qui recueille des informations sur les réclamations d’assurance, confirment que ces modèles sud-coréens sont beaucoup plus susceptibles d’être volés que d’autres.

En fait, les modèles Hyundai et Kia 2015-2019 sont environ deux fois plus susceptibles d’être volés que les autres véhicules du même âge. La raison en est beaucoup de ces véhicules manquent d’une technologie de base de prévention du vol automatique incluse dans la plupart des autres véhicules, même dans ces années, selon le HLDI.

Ces modèles n’ont pas d’antidémarrage électronique qui reposent sur une puce informatique dans la voiture et une autre dans la clé qui communiquent pour confirmer que la clé est authentique et appartient vraiment à ce véhicule. Sans la bonne clé, un antidémarrage devrait faire exactement cela – empêcher la voiture de bouger.

Les antidémarrages faisaient partie de l’équipement standard de 96 % des véhicules vendus pour les années modèles 2015-2019, selon le HLDI, mais n’étaient de série que sur 26 % des Hyundai et des Kia. Les véhicules équipés de systèmes de démarrage à bouton-poussoir, plutôt que de s’appuyer sur des clés métalliques qui doivent être insérées et tournées, ont des dispositifs d’immobilisation, mais pas tous les modèles avec des allumages clé en main.

Hyundai et Kia fonctionnent comme des sociétés distinctes aux États-Unis, mais Hyundai Motor Group détient une participation importante dans Kia et divers modèles Hyundai et Kia partagent une grande partie de leur ingénierie.

La tendance au vol de voitures s’est largement répandue sur les réseaux sociaux l’année dernière, selon HLDI. Dans le Wisconsin, où il est devenu populaire pour la première fois, les réclamations pour vol de Hyundai et de Kia ont atteint plus de 30 fois les niveaux de 2019 en dollars.

Certaines vidéos publiées sur TikTok montraient des véhicules Hyundai et Kia prétendument volés, conduits de manière imprudente et même en train de s’écraser. “TikTok ne tolère pas ce comportement qui viole nos politiques et sera supprimé s’il est trouvé sur notre plateforme”, a récemment déclaré un porte-parole de TikTok.

La méthode de vol, qui implique de graves dommages au système d’allumage, indique que ces voitures sont volées pour le plaisir plutôt que pour la revente, selon le HLDI.

“Lorsque vous cassez le contact de force, vous causez tellement de dégâts qu’il n’est pas facile de re-VIN et de revendre le véhicule sur le marché libre”, a déclaré Darrell Russell, un ancien enquêteur sur les vols d’automobiles qui est maintenant directeur des opérations au National Insurance Crime Bureau, a déclaré dans un communiqué. Re-VIN un véhicule signifie changer ou remplacer son numéro d’identification du véhicule, un code d’identification composé de 17 lettres et chiffres, pour rendre le véhicule plus difficile à tracer.

Les estimations de HLDI de la fréquence des vols sont basées sur le nombre d’un modèle donné sur la route et la fréquence des réclamations pour vol de véhicules. Certains véhicules sont très souvent volés simplement parce qu’un grand nombre d’entre eux ont été vendus et qu’il y en a donc tout simplement beaucoup sur les routes à voler.

Dans le cas de ces modèles Hyundai et Kia, cependant, les taux de vol sont loin d’être proportionnels à leur nombre sur la route.

Les véhicules produits après le 1er novembre 2021 et ceux équipés d’un bouton de démarrage ne sont pas susceptibles d’être volés de cette manière, a déclaré le porte-parole de Hyundai, Ira Gabriel. Les antidémarrages électroniques sont devenus la norme sur tous les véhicules Hyundai, y compris ceux avec des allumages à clé, après cette date.

De plus, pour ceux qui ont des véhicules plus anciens qui n’ont pas d’antidémarrage, Hyundai a identifié un kit qui peut être installé pour prévenir ce type de vol. À partir du 1er octobre, le kit de sécurité sera disponible à l’achat et à l’installation chez les concessionnaires Hyundai et chez les installateurs agréés, a indiqué le constructeur automobile dans un communiqué.

Kia a souligné que la majorité des véhicules Kia aux États-Unis sont équipés de systèmes de démarrage à bouton-poussoir qui rendent le vol plus difficile. Le NICB conseille aux propriétaires qui craignent que leur véhicule ne soit la cible d’un vol de prendre des mesures simples, comme toujours verrouiller les portes et se garer dans des zones bien éclairées. Au-delà de cela, les propriétaires peuvent également utiliser des dispositifs de prévention du vol du marché secondaire tels que des systèmes d’alarme supplémentaires, des verrous de volant et de pédale et des interrupteurs d’arrêt.

Parmi les véhicules plus récents, la Dodge Charger SRT Hellcat, une grande berline dotée d’un V8 suralimenté capable de produire plus de 700 chevaux, était la plus populaire auprès des voleurs par rapport à son nombre sur la route, selon le HLDI. Les véhicules Dodge sont fabriqués par la société automobile mondiale Stellanits.

“Tous les véhicules Stellantis respectent ou dépassent les normes fédérales applicables en matière de sûreté et de sécurité. Nous utilisons des technologies standard de l’industrie, y compris la capacité d’immobilisation, dans toute notre gamme de véhicules nord-américains », a déclaré un porte-parole dans un courriel. “Néanmoins, nous exhortons tous les automobilistes à faire preuve de prudence dans la sécurisation de leurs véhicules.”

