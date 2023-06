Khvicha Kvaratskhelia de Naples nommé joueur de Serie A de l’année

L’ailier de Naples Khvicha Kvaratskhelia a été nommé joueur de Serie A de l’année vendredi et recevra son trophée lors d’une journée exceptionnelle de célébration pour l’équipe du sud.

Kvaratskhelia recevra le prix avant que Napoli ne lance son dernier match de la saison dimanche, à domicile contre la Sampdoria. Luciano Spalletti recevra également le prix de l’entraîneur de l’année.

Ce ne sera que le début de la remise des trophées, car Napoli mettra enfin la main sur le trophée de Serie A après le match. L’équipe l’a décroché avec cinq tours à perdre.

Kvaratskhelia était un inconnu relatif lorsqu’il a rejoint Napoli pendant l’intersaison de l’équipe géorgienne Dinamo Batumi pour un montant de 10 millions d’euros (10,7 millions de dollars).

Mais l’attaquant de 22 ans a joué un rôle fondamental à Naples en remportant son premier titre de Serie A en 33 ans. À tel point qu’il a gagné le surnom de « Kvaradona » en hommage au héros de Napoli Diego Maradona, qui a mené l’équipe à ses deux seuls titres de champion précédents.

« L’impact de Khvicha Kvaratskhelia sur la ligue a été impressionnant », a déclaré le PDG de la Serie A, Luigi De Siervo. « Félicitations à Naples pour avoir amené en Italie ce talent qui, dès les premiers matches, a montré son répertoire de technique, de dribble, de personnalité et de créativité.

« Avec 12 buts et 10 passes décisives, Kvaratskhelia était l’un des joueurs phares des Azzurri, qui a remporté le Scudetto et fait rêver de nombreux fans et amateurs de beau football. »