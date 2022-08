Khushi Kapoor sort-il avec Akshat Rajan, l’ex-petit ami supposé de Janhvi Kapoor ? Leur échange “Je t’aime” suscite des spéculations

Khushi Kapoor, la fille cadette de feu l’actrice Sridevi et du producteur de films Boney Kapoor, est très active et populaire sur Instagram. Elle est prête à faire ses débuts à Bollywood avec le réalisateur Zoya Akhtar The Archies. Et il semble que Khushi ait déjà attiré l’attention sur sa vie personnelle. Elle a été vue en train de se livrer à un échange amoureux avec Akshat Rajan, qui, selon la rumeur, sortait avec sa sœur aînée Janhvi Kapoor.

Elle a récemment pris sur Instagram quelques photos de son escapade de vacances, en Californie. Sur la première photo, Khushi a terrassé ses fans en montrant ses abdos de planche à laver dans un haut court et un pantalon de survêtement. Dans les deux diapositives suivantes, elle a été vue en train de poser avec Akshat, qui est un ami proche de Janhvi depuis longtemps maintenant.

Ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est l’échange “Je t’aime” entre Khushi et Akshat sur son message. Alors qu’Akshat a commenté “ly” suivi de trois émojis de cœur, Khushi a rendu la pareille à ses sentiments dans sa réponse, “iluuuuuu” suivi d’un émoji de cœur. Janhvi a également laissé un commentaire disant: “Excusez-moi.” À quoi, Khushi a répondu: “Tu me manques.” L’échange amoureux de Khushi et Akshat a maintenant suscité des spéculations sur leur relation et il reste à voir si cela s’avère vrai.

En 2016, Akshat avait accompagné Janhvi, elle et sa mère Sridevi lors de la projection spéciale du film English Vinglish de Gauri Shinde. On disait que Janhvi et Akshat étaient en couple à l’époque. Cependant, Janhvi avait réfuté les rumeurs affirmant qu’il était son meilleur ami d’enfance. Elle avait également déclaré qu’il avait peur de traîner avec elle à cause des paparazzi.

Pendant ce temps, avec Khushi, la fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, Agastya Nanda, qui est le petit-fils d’Amitabh Bachchan et Jaya Bachchan, fera également ses débuts avec The Archies. Situé dans les années 1960, The Archies est un drame musical qui sera présenté en première sur Netflix. De plus, le film mettra également en vedette Mihir Ahuja, Dot, Yuvraj Menda et Vedang Raina dans des rôles clés. Les jeunes acteurs joueront les personnages bien-aimés des très populaires Archie Comics.