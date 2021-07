Khushi Kapoor semble resplendissant sur des photos ensoleillées, Janhvi Kapoor et Aaliyah Kashyap réagissent

Khushi Kapoor s’est rendue sur Instagram pour partager deux photos d’une nouvelle séance photo de la sienne. Elle portait une chemise en crêpe beige avec un pantalon, un bracelet de perles au poignet droit, des créoles et un collier en or minimaliste.

La première image était un gros plan de Khushi Kapoor, dans lequel elle regardait intensément la caméra. Dans la seconde, elle a posé le visage légèrement incliné sur le côté et les yeux fermés. Elle a sous-titré son message avec un tas d’emojis.

Alors que Khushi a limité les commentaires sur son message, elle a reçu des compliments de nombreux amis et membres de sa famille.

Sanjay Kapoor l’a qualifiée de » ravissante « , tandis que sa tante Maheep Kapoor a dit » Belle Khushi « . Son cousin qui est la fille de Sanjay et Maheep, Shanaya Kapoor, a écrit : « Wooooooowoooooo.

Le commentaire de Navya Naveli Nanda disait: « Oh okayyyyyy. »

Sa sœur aînée Janhvi Kapoor a commenté: « Queeeeen puis-je pleurer !!!!!! » Sa meilleure amie Aaliyah Kashyap a écrit: « Comment es-tu comme ce frère », avec trois emojis aux yeux de cœur.

Récemment, les photos de Khushi d’un tournage sont devenues virales.

Elle portait un haut court rouge avec une bordure blanche et un short rouge assorti pour un look rétro. Ses cheveux ont été coiffés avec un bandeau assorti et elle a complété son apparence avec un maquillage de rosée dramatique.

Elle a sous-titré le message comme suit : « Une série ».

Voir le post ici-

Pour les non avertis, Khushi s’efforce également de devenir actrice, comme sa mère et sa sœur aînée. Elle poursuit ses études supérieures d’actrice aux États-Unis à la New York Film Academy (NYFA).