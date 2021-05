Khushi Kapoor repérée avec son chien, mais le fond d’écran de son téléphone lui vole la vedette

La fille cadette de Sridevi et Boney Kapoor, Khushi Kapoor, est de retour des États-Unis et passe du temps avec sa famille au milieu du verrouillage du coronavirus. Souvent, elle est prise par les paparazzi en faisant du vélo avec sa sœur et acteur Janhvi Kapoor ou en se promenant avec son chien de compagnie. Mardi soir, Khushi a été vue en se promenant avec son chien et a été prise par les punaises présentes là-bas.

Elle a été vue portant un tee-shirt noir et un pantalon de survêtement noir avec des baskets blanches. Khushi a complété son look avec un bandeau blanc et un masque rose.

Mais ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est le fond d’écran du téléphone de Khushi. L’enfant star a une photo de retour importante avec sa défunte mère la tenant comme un enfant. Khushi était tout sourire en posant pour les paps avant de rentrer chez elle.

Khushi n’a pas encore fait ses débuts à Bollywood et elle n’a pas encore révélé son intention de le faire. Il y a un an, l’enfant vedette s’était adressé aux trolls qui la taquinaient parce qu’elle ne « ressemblait » pas à sa mère Sridevi.

Elle a écrit sur sa page Instagram: « Les gens sont toujours en colère contre moi. Je suis un peu timide et maladroite. De toute évidence, parfois, la haine vous atteint, surtout si vous êtes si jeune. Je veux juste que les gens sachent que je suis un personne réelle. Je ne savais pas vraiment comment gérer cela, donc mes problèmes d’estime de soi et mes insécurités en découlent. En tant qu’enfant, cela a affecté la façon dont je voyais mes parents. Je ne ressemblais pas à ma mère et je n’ai pas Ça ne ressemble pas à ma sœur, alors parfois, les gens le soulignaient et se moquaient de moi. Je n’étais pas en meilleure santé à un moment donné et cela affectait ma façon de manger et ma façon de m’habiller. «