Khushi Kapoor peint la ville en rouge avec sa nouvelle séance photo rétro, laisse les meilleures amies Navya Naveli et Aaliyah en admiration ! | Nouvelles des gens

New Delhi : la sœur de Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, qui n’a pas encore fait sa place à Bollywood, est déjà un visage important sur les réseaux sociaux.

Khushi, qui est souvent vue en train de partager des photos à couper le souffle d’elle-même sur son compte Instagram et a de nouveau partagé une nouvelle série de photos sur son compte de réseau social, peignant la ville en rouge.

Dans la séance photo récemment publiée, on peut voir Khushi opter pour un look rétro avec un téléphone vintage, un verre à vin rouge avec une pomme et quelques cerises dans les environs ainsi qu’un ensemble de poids placés autour d’elle.

En postant les photos sur son Instagram, elle a écrit, « Une série

Tenues

Soutien-gorge de sport : @zara

Bijoux : @inezeofficial

Short : @myraid_activewear

Stylé par @spacemuffin27

Cheveux par @marcepedrozo

Maquillage par @sonamdoesmakeup

Tourné par @sashajairam

Fixé par @riidawg.. »

Sur les photos, on peut voir Khushi vêtu d’un soutien-gorge de sport rouge et d’un short. Elle a complété son look rétro avec un bandeau rouge et a laissé ses cheveux lâchés.

Alors que ses fans bavaient devant sa beauté, ses meilleures amies se sont comblées de commentaires adorables, notamment Navya Naveli Nanda et Aaliyah Kashyap. Sa cousine Shanaya Kapoor a également commenté la même chose.

Khushi Kapoor est la fille du producteur Boney Kapoor et du regretté acteur légendaire Sridevi. Sa sœur Janhvi est une actrice, qui a joué dans des films comme « Dhadak » et « Roohi » pour n’en nommer que quelques-uns.