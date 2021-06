Khushi Kapoor partage une belle photo avec Janhvi Kapoor, l’acteur a une réponse mignonne

Khushi Kapoor a posté une belle photo de retour avec sa sœur Janhvi Kapoor dans laquelle les deux posent devant de beaux paysages.

Elle a sous-titré le message comme « Je t’aime parfois », suivi d’un emoji de caca.

Janhvi peut être vu portant une chemise bleu-vert ombré tandis que Khushi porte un haut noir chic à épaules dénudées. Les sœurs tuent le tableau avec leurs larges sourires.

Maheep Kapoor, Manish Malhotra et quelques autres célébrités ont montré leur amour sur la publication. « Belles filles », a commenté Sonam Kapoor.

Janhvi dans sa réponse a dit: « Oh wow, peux-tu venir ici et m’accorder de l’attention alors ».

Khushi est récemment retournée en Inde et a passé du temps avec sa sœur au cours des dernières semaines. Les sœurs ont été vues à vélo plusieurs fois dans les rues et les deux ont demandé aux paparazzis de maintenir une distance sociale pendant leur absence.

Khushi travaille également pour devenir actrice, comme sa mère et sa sœur aînée. Elle poursuit ses études supérieures d’actrice aux États-Unis à la New York Film Academy (NYFA).

Récemment, Khushi a posté des photos d’elle portant le « Ariana Grande Look ».

Sur la photo, Khushi porte un chouchou rose autour de ses cheveux et a également opté pour des yeux charbonneux roses. Elle portait même des lentilles marron doré et complétait son look avec des ongles rouges et des lèvres brillantes. Elle l’a légendé comme « Moi après avoir écouté Ariana Grande pendant une journée ».

Sur le plan du travail, Janhvi a été vu pour la dernière fois dans la comédie d’horreur Roohi, sortie en 2021.