Khushi Kapoor partage en quoi elle ressemble à son personnage de The Archies et révèle comment s’attaque à son père strict Boney Kapoor

Lors de la promotion de son prochain film, The Archies, Khushi Kapoor a révélé ce qu’elle ferait si son père la surprenait en train d’entrer dans la maison après les heures de couvre-feu.

Le producteur Boney Kapoor et la fille cadette de la défunte actrice Sridevi, Khushi Kapoor, sont prêts à faire ses débuts sur grand écran avec The Archies de Zoya Akhtar. Dans son premier film, la sœur de Janhvi Kapoor, Khushi, jouera le rôle de Betty Cooper. Récemment, Khushi a tourné avec Vogue India et a répondu à quelques questions originales.

Dans une vidéo partagée par l’actrice sur son Instagram, on a demandé à Khushi comment elle et son personnage à l’écran se comporteraient lorsque son père, Boney Kapoor, la surprendrait en train d’entrer chez elle après l’heure du couvre-feu. Khushi a répondu que Betty préparerait une lettre d’excuses. Interrogée sur la réaction de Khushi, elle a répondu : « Khushi enverrait un très long texte d’excuses. »

Après avoir dévoilé le teaser musical de The Archies lors de l’événement Netflix Tudum au Brésil en juin, la plateforme de streaming Netflix a enfin annoncé la date de sortie du premier film de Suhana Khan, Agastya Nanda et Khushi Kapoor, mardi 29 août, en lançant un 100 Compte à rebours d’un jour pour le drame romantique.

Mardi matin, Netflix a partagé un petit clip sur ses réseaux sociaux dans lequel l’ensemble du casting de The Archies, y compris les enfants trois étoiles et Aditi Dot, Vedang Raina, Mihir Ahuja et Yuvraj Menda, posent avec des parapluies de différentes couleurs devant. d’un énorme panneau avec l’affiche du film et un compte à rebours indiquant « 100 jours restants ». Parallèlement au clip, la plateforme OTT a écrit : « Hamari kahaani ka countdown shuru ho chuka hai (Le compte à rebours de notre histoire a commencé) Ceci est un rappel quotidien que les Archies arrivent le 7 décembre) ».

The Archies est le cinquième long métrage de Zoya Akhtar après avoir réalisé des succès au box-office et des films appréciés par la critique : Luck By Chance, Zindagi Na Milegi Dobara, Dil Dhadakne Do et Gully Boy. Elle a également réalisé des courts métrages dans Bombay Talkies, Lust Stories et Ghost Stories, aux côtés de Dibakar Banerjee, Karan Johar et Anurag Kashyap.