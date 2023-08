Khushi Kapoor ne parvient pas à impressionner avec sa PREMIÈRE présence à l’écran, les internautes disent: « Elle a l’air si maladroite »

Khushi Kapoor est prête pour ses débuts de rêve avec The Archies, et les filles Kapoor ont hâte d’entrer dans le grand méchant monde de Bollywood, mais avant de briller sur grand écran, elle y va une étape à la fois et avec toute la conscience sur les jugements et plus encore. Khushi a fait sa première présence à l’écran avec Vedang Narang dans une approbation, qui est également sa co-vedette dans The Archies. Bien que ce soit le premier de Khushi, elle a l’air extrêmement excitée, mais elle ne parvient pas à impressionner les internautes, et ils critiquent trop la fille. Khushi, qui a enfilé plusieurs tenues pour cette application de shopping, ressemblait à une poupée, mais les gens la trouvaient maladroite, affirmant qu’elle n’était pas faite pour l’industrie et surtout pour une carrière d’actrice.

Regardez la vidéo de Khushi Kapoor faisant sa première apparition à l’écran dans une publicité avec sa co-star Archies Vedang Narang.

Eh bien, Khushi est extrêmement préparée à cette critique, car elle a été témoin du voyage de sa sœur aînée Janhvi Kapoor, qui gagne les cœurs avec ses talents d’actrice un film à la fois. Initialement, Janhvi a également été traitée de noms et inapte à jouer, mais elle a survécu et a prévalu, et nous ne pouvons pas attendre que Khushi triomphe également.

Parlant d’entrer à Bollywood, Khushi Kapoor n’a décidé que lorsqu’il a vu sa sœur vivre son rêve en tant qu’actrice de Bollywood et c’est Boney Kapoor qui, dans l’une de ses interviews, a révélé qu’il avait lui-même été surpris lorsque Khushi lui a parlé de faire sa carrière en tant que actrice. Il avait dit: « » Khushi avait exprimé son désir de devenir acteur après que Janhvi ait commencé à tourner pour Dhadak en 2018. C’est pourquoi nous l’avons envoyée à la New York Film School en 2019. Si Sridevi était là, elle l’aurait soutenue comme elle l’a soutenu. Janhvi ».

Ajoutant plus loin, Boney a déclaré: « Les enfants ne sortent pas avec leurs véritables ambitions dès le début. Ils commencent par dire: » Je veux faire du mannequinat et d’autres choses « . Ils ne cessent d’être détournés de leur ambition principale. Enfin, quand ils travers l’âge de 19 20, la pensée qu’ils veulent agir se développe fermement dans leur esprit. Qui n’aime pas le glamour ? Qui n’aime pas attirer l’attention ? Tout le monde dans le monde l’aime, que ce soit dans le domaine du divertissement, domaine académique, ou monde du sport. ». The Archies marque également les débuts de Suhana Khan et Agastya Nanda à Bollywood.