La dernière publication d’Aaliyah Kashyap sur Instagram a amené la plupart de ses amis et fans à lui faire l’éloge de la fille de Boney Kapoor, Khushi Kapoor, qui est tellement impressionnée qu’elle souhaite l’épouser. La fille de 20 ans du cinéaste Anurag Kashyap et de la monteuse Aarti Bajaj a partagé une photo d’elle-même jeudi où elle est vue en bikini noir et blanc.

On peut voir Aaliyah assise à côté d’un canapé et posant pour la caméra. La publication a été appréciée par 19,4k utilisateurs d’Instagram, car les fans et les amis d’Aaliyah ont posté leur réaction dans la section commentaires. La fille de l’acteur Javed Jafferi, Alaviaa Jaaferi, a qualifié sa photo de «scandaleuse», tandis que Khushi a tellement aimé la superbe image qu’elle a commenté: «Shaadi me Rn». Le blogueur de mode Muskan Chanana a commenté «shawty 🔥🔥🔥🔥».

Aaliyah étudie actuellement à l’Université Chapman, dans le sud de la Californie, qu’elle a rejoint en 2019. La célébrité des médias sociaux compte plus de 180 000 abonnés sur Instagram et publie régulièrement des photos glamour d’elle-même en provenance des États-Unis.

Le 9 janvier, Aaliyah a eu 20 ans et a reçu des voeux d’anniversaire réconfortants de la part de ses parents. Anurag Kashyap s’est rendu sur Instagram pour partager une photo d’enfance de sa fille prise par son ami Ishika Mohan Motwane. Sous-titrant le message, Anurag a souhaité sa fille. Le message a été aimé par 106 347 utilisateurs. Aaliyah a laissé une série d’émojis cœur rouge sur le message de son père.

Sa mère Aarti a également partagé quelques photos en noir et blanc de sa fille à l’occasion de son 20e anniversaire au début du mois. Les photographies ont été prises par la cinéaste Vikramaditya Motwane. Vêtue d’une robe blanche et regardant la caméra, Aaliyah avait l’air tout à fait adorable. Aarti a sous-titré le message et a écrit une note pour sa fille disant que le monde est à lui. Elle a également remercié Vikramaditya Motwane pour le partage des photos qui la rendaient très émue.

Apparemment, Khushi se prépare pour ses débuts à Bollywood.