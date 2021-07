La plus jeune fille du cinéaste-producteur Boney Kapoor, Khushi Kapoor, qui est prête à faire ses débuts sur grand écran, a peint la ville en rouge avec ses photos torrides sur Instagram.

Lundi, la sœur de Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, a utilisé l’application de partage de photos pour partager un carrousel de photos qui racontent une histoire courte et pertinente. Les photos étaient des aperçus de son récent tournage qu’elle a partagé avec ses fans avec la légende « Une série ».

Une fois que vous aurez parcouru le carrousel, vous comprendrez l’histoire que Khushi veut raconter. Canalisant sa diva intérieure pour la séance photo, Khushi est devenue rétro en la tuant dans un haut court rouge avec une bordure blanche et un short rouge assorti. Elle a coiffé ses cheveux avec un bandeau assorti et a terminé son look avec un maquillage de rosée dramatique. Dans les images, on voit Khushi avoir une conversation imaginaire sur un téléphone filaire alors qu’elle est assise sur une table avec des accessoires ludiques qui l’entourent. Elle a décrit chacune de ses expressions sur les photos avec une conversation qu’elle pourrait avoir avec sa meilleure amie au téléphone.

« Salut chérie, ça fait un moment… », peut-on lire en légende de la deuxième photo. « Il a dit quoi? » lire la légende sur le troisième. Et enfin, Khushi demande à son amie de l’imagerie de le « tromper », alors qu’elle pose en riant tout en tenant le téléphone dans sa main.

Jetez un œil aux photos ici :

Dès que Khushi a partagé la série sur Instagram, ses fans et d’autres enfants vedettes l’ont comblée de commentaires adorables. BFF Navya Naveli Nanda a commenté « Love », tandis qu’Aaliyah Kashyap a écrit « Speechless ».

Khushi Kapoor est une actrice en herbe et termine actuellement ses études de cinéma à la New York Film Academy.