Khushi Kapoor devient ultra glamour dans les dernières photos et prend Internet d’assaut

L’une des stars les plus recherchées des enfants, même si le réalisateur-producteur Boney Kapoor et la jeune fille de feu Sridevi, Khushi Kapoor, n’ont pas encore mis les pieds dans l’industrie du cinéma hindi, lui font confiance pour se donner des objectifs de mode majeurs et laisser son énorme fan suivre. médias sociaux en admiration devant sa beauté.

La diva si magnifique met rarement en avant un mauvais pied de la mode et son pseudo Instagram est la preuve que Khushi Kapoor est une star à part entière.

Khushi Kapoor, qui bénéficie d’un suivi de plus de quatre utilisateurs d’Instagram lakh, s’est récemment rendue sur la plate-forme pour partager de superbes photos d’elle-même, posant dans le fond de sa chambre, le tout habillé dans une tenue de princesse.

La gamine star, qui poursuit actuellement ses études supérieures à New York, l’a gardée ultra-chic dans le dernier avatar dans lequel on la voit vêtue d’une robe d’été fleurie lavande avec une fente à la cuisse. Un maquillage minimal et un joli bracelet complètent le look de Khushi.

Quant à sa chambre, eh bien, elle avait l’air toute rêveuse. Un endroit doux et confortable, le canapé contre lequel Khushi a posé avait une housse de siège assortie en lavande et des coussins de différentes couleurs complétant l’ambiance générale de la pièce et de la séance photo. N’oubliez pas de marquer le tapis blanc doux et moelleux sur lequel Khushi est assis.

« Princesse de … ma chambre », a écrit Khushi sur Instagram.

Jetez un œil à l’image ici:

Plus tôt ce mois-ci, Khushi a marqué l’occasion de la fête des mères avec quelques photos de retour mettant en vedette sa défunte maman Sridevi. Elle a choisi quelques images de son enfance avec sa mère et a légendé le message. « Bonne fête des mères au mieux. »

Plus tôt cette année, parlant du lancement de Khushi dans l’industrie cinématographique, Boney Kapoor avait déclaré lors d’une interview avec Bombay Times: «J’ai les ressources, mais je préférerais que quelqu’un d’autre la lance parce que je suis son père et que l’on a tendance à être indulgente. . Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça en tant que cinéaste et ce n’est pas bon pour l’acteur. «

« Je voudrais que Khushi trouve son propre pied. Elle sera lancée par quelqu’un que je respecte et quelqu’un pour qui je me sens en sécurité », a-t-il ajouté.