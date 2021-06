Khushi Kapoor déborde de punch en maillot de bain rouge cerise et pantalon en cuir, affiche ses tatouages ​​invisibles ! – Voir photos | Nouvelles des gens

New Delhi: La défunte superstar légendaire Sridevi et la fille cadette du producteur de Bollywood Boney Kapoor, Khushi Kapoor, sont très populaires sur les réseaux sociaux. Même si la star kid n’a pas fait ses débuts à Bollywood, elle a amassé un énorme fan suivant sur Instagram. Elle s’intéresse beaucoup au maquillage et publie souvent des aperçus de ses looks glamour sur les réseaux sociaux. Récemment, la jeune femme de 20 ans s’est rendue sur Instagram pour partager des clics époustouflants de sa séance photo dans laquelle elle porte un maillot de bain rouge avec un pantalon en cuir rouge chaud. L’ensemble rouge sur rouge était vraiment magnifique et son sourire meurtrier n’a fait qu’ajouter plus de punch à la tenue rouge cerise.

Découvrez ses derniers clics photoshoot:

Ses amis célèbres Shanaya Kapoor, la petite-fille d’Amitabh Bachchan Navya Nanda Naveli, la soeur d’Arjun Kapoor Anshula Kapoor et Sonam Kapoor se sont précipités vers la section des commentaires pour faire la promotion de Khushi comme ils le font toujours.

Sur les photos, les fans ont également eu un aperçu de ses tatouages ​​​​sur le haut de son bras et sur le côté de son dos.

Khushi Kapoor est la sœur cadette de Janhvi Kapoor, qui a fait ses débuts à Bollywood en 2018 avec le réalisateur Shashank Khaitan « Dhadhak ». Elle est assez proche de la fille de Sanjay Kapoor, Shanaya Kapoor et de la nièce de Varun Dhawan, Anjini Dhawan.

Janhvi a été vu pour la dernière fois dans la comédie d’horreur ‘Roohi’ produite par Maddock Films avec Rajkummar Rao et Varun Sharma. On la verra ensuite dans ‘Good Luck Jerry’, ‘Dostana 2’, ‘Takht’ et ‘Bombay Girl’.