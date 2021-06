Khushi Kapoor dans un bikini violet est un spectacle pour les yeux endoloris ! Découvrez ses photos ensoleillées | Nouvelles des gens

New Delhi: La défunte superstar légendaire Sridevi et la fille cadette du producteur de Bollywood Boney Kapoor, Khushi Kapoor, sont très populaires sur les réseaux sociaux. Même si la star kid n’a pas fait ses débuts à Bollywood, elle a amassé un énorme fan suivant sur Instagram.

Récemment, la jeune femme de 20 ans s’est rendue sur Instagram pour partager des photos d’elle au soleil dans son jardin, portant un bikini bandeau violet et des lunettes de soleil élégantes. Khushi ressemble à une diva absolue sur les photos et respire le punch alors qu’elle pose avec les mains sur sa taille.

Découvrez ses derniers clics:

La petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, la fille de Sanjay Kapoor, Shanaya Kapoor et la fille d’Anurag Kashyap, Aaliyah, l’ont couverte d’amour dans la section commentaires et ont soutenu leur meilleure amie ! Shanaya Kapoor a écrit : « Girl u on fire », tandis qu’Aaliyah a commenté « irréel ».

Khushi Kapoor est la sœur cadette de Janhvi Kapoor, qui a fait ses débuts à Bollywood en 2018 avec le réalisateur Shashank Khaitan « Dhadhak ».

Janhvi a été vu pour la dernière fois dans la comédie d’horreur « Roohi » produite par Maddock Films avec Rajkummar Rao et Varun Sharma. On la verra ensuite dans ‘Good Luck Jerry’, ‘Dostana 2’, ‘Takht’ et ‘Bombay Girl’.