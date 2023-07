Khushi Kapoor casse Internet avec sa photo sexy en bikini ; Janhvi Kapoor et Orhan Awatramani alias Orry réagissent

Khushi Kapoor, fille du producteur-acteur Boney Kapoor et de la défunte actrice Sridevi, a mis le feu à Internet lorsqu’elle a laissé tomber sa photo sexy en bikini le dimanche 2 juillet. est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Khushi avait déposé un tas de six photos sur son Instagram, dont quelques-unes prenant des selfies, des photos de ses chiens de compagnie, une photo sur laquelle on la voit sourire et elle-même dans un bikini audacieux. Elle a mis un emoji au cœur blanc comme légende de la publication, qui a été inondée de cœurs rouges de la part de son fan et de ses abonnés.

Sa sœur Janhvi Kapoor l’a appelée « la plus jolie », et son ami et sensation des médias sociaux Orhan Awatramani alias Orry a écrit « Fresh », en ajoutant des yeux avec des émoticônes de cœurs rouges. Manish Malhotra a laissé tomber un cœur rose, un cœur étincelant et deux cœurs rouges s’entourant d’emojis.





Pendant ce temps, Khushi est prête à faire ses débuts à Bollywood dans le drame romantique musical The Archies, basé sur les bandes dessinées américaines populaires du même nom. Il marque également les débuts de la fille de Shah Rukh Khan-Gauri Khan, Suhana Khan, et du petit-fils d’Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan, Agastya Nanda.

Réalisé par Zoya Akhtar, le film sera présenté en première sur Netflix plus tard cette année. Le teaser d’Archies, dévoilé récemment lors de l’événement annuel de Netflix à Tudum, a divisé les téléspectateurs, la moitié d’entre eux l’appelant « non relatable », tandis que l’autre moitié a déclaré qu’ils avaient hâte de regarder le film, qui présente également Aditi Dot, Vedang Raina, Mihir Ahuja et Yuvraj Menda dans des rôles de premier plan.

LIRE | Zoya Akhtar réplique aux trolls qualifiant les Archies de « trop ​​​​blancs »: « Comment définissons-nous à quoi ressemble un Indien »