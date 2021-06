Khushi Kapoor affiche ses trois tatouages ​​dans un selfie ensoleillé, la photo devient virale

La plus jeune fille de Sridevi et Boney Kapoor, Khushi Kapoor, a rendu sa page Instagram publique il y a quelques mois. Depuis, elle partage ses photos et vidéos inédites qui deviennent instantanément virales sur Internet. Khushi avait fait ses débuts dans un talk-show avec ‘BFF’s with Vogue’ avec sa sœur et acteur Janhvi Kapoor pour les non-initiés. Dans l’émission, la star avait révélé qu’elle avait des tatouages ​​dont son père n’était pas au courant.

Maintenant, dans son dernier article, Khushi a partagé une photo de retour au soleil dans laquelle elle affiche ses trois tatouages. Dans le selfie, Khushi revêt un look estival tout en portant une robe à fleurs bleue à décolleté en V profond. Elle a complété son look en attachant un chignon et en plaçant une fleur derrière son oreille.

En sous-titrant sa photo, Khushi a écrit : « Tb ».

En parlant des tatouages ​​​​de Khushi, elle a inscrit les anniversaires de sa famille en chiffres romains, tandis que l’autre est le nom de sa meilleure amie. Le troisième tatouage est sur son dos et dit : « Khud ki raah banao ».

Mais il semble que la plus jeune Kapoor ait plus de trois tatouages ​​​​sur sa dernière photo. Pendant ce temps, lorsqu’on a demandé à Janhvi si elle était intéressée à se faire tatouer, elle a révélé que sa mère Sridevi et elle désapprouvaient les tatouages ​​de Khushi. Elle a poursuivi en disant que « trop ​​de poulet pour être encré ».

À propos de Khushi, elle termine actuellement ses études à New York et envisage de suivre les traces de sa mère Sridevi et de sa sœur Janhvi pour devenir actrice.

D’un autre côté, le prochain film de Janhvi est » Good Luck Jerry « .