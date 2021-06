Khushi Kapoor a l’air super chaud en bikini lavande, Navya Nanda et Shanaya Kapoor réagissent

Boney Kapoor et la fille cadette de l’acteur décédé Sridevi, Khushi Kapoor n’est peut-être pas une star, mais elle éblouit à coup sûr son fan sur les réseaux sociaux. Récemment, Khushi a partagé quelques photos sur son Instagram où elle fait monter la température dans un bikini couleur lavande.

Sur la première photo, on peut voir Khushi debout près de la piscine tout en penchant la tête vers le ciel. Sur la deuxième photo, la jeune femme de 20 ans grésille sur une photo embrassée par le soleil. Elle porte un haussement d’épaules couleur lavande assorti et avec le cadre pittoresque en arrière-plan, Khushi ressemble vraiment à un rêve. « Journée à la piscine », a-t-elle légendé le message avec un emoji coeur violet et un emoji soleil.

La sœur de la cousine de Khushi, Shanaya Kapoor, a été impressionnée par elle et a commenté: « Fille u on (emoji de feu) » tandis que Navya Naveli Nanda a écrit: « Cuteeeee ». Maheep Kapoor a laissé tomber des emojis de feu et de cœur violet dans les commentaires tandis que la fille d’Anurag Kashyap, Aaliyah Kashyap a écrit, « unrealllll ».

Les fans et les admirateurs ont également laissé tomber des emojis de cœur et de feu dans la section des commentaires. « sans voix », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a écrit : « Impossible de gérer ».

Khushi a rendu son compte Instagram public il y a seulement quelques mois. Pour les inconnus, Khushi avait fait ses débuts dans un talk-show avec « BFF’s with Vogue » avec sa sœur et acteur Janhvi Kapoor. Dans l’émission, la star avait révélé qu’elle avait des tatouages ​​dont son père n’était pas au courant. Récemment, Khushi a partagé une photo de retour au soleil dans laquelle elle affiche ses trois tatouages. En sous-titrant sa photo, Khushi a écrit : « Tb ».

Khushi termine actuellement ses études à New York et prévoit de suivre les traces de sa mère Sridevi et de sa sœur Janhvi pour devenir actrice. Pendant ce temps, Janhvi sera bientôt vu dans ‘Good Luck Jerry’.