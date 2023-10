Parth Samthaan et Khushalii Kumar ont fait la une des journaux pour l’actualité de leur mariage aujourd’hui. Les deux sont des noms populaires parmi la jeunesse du pays. Parth et Khushalii ont travaillé sur des vidéoclips, Pehle Pyaar Ka Pehla Gham et Dhokha. Leur alchimie dans les vidéoclips a été palpable, ce qui a laissé les fans jaillir et rougir. Cela a également conduit à leurs rumeurs de rencontres. Et récemment, des rapports ont fait surface indiquant que Parth allait épouser Khushalii. Mais l’actrice a partagé la vérité.

Les rumeurs de mariage de Khushalii Kumar et Parth Samthaan

Un article paru dans Timesnow affirmait que Kaisi Yeh Yaariaan l’étoile et le Dhoka autour du coin D L’actrice est éperdument amoureuse l’une de l’autre et qu’elles ont finalement décidé de faire passer leur relation au niveau supérieur en se mariant. Selon le rapport du portail, Parth Samthaan et Khushalii Kumar prévoient de se marier d’ici décembre de cette année ou janvier de l’année prochaine. Les préparatifs du mariage battent également leur plein, selon le rapport. Cependant, cela ne semble pas vrai.

Khushalii Kumar réagit aux informations sur son mariage avec l’acteur

La sœur de Bhushan Kumar, Khushalii, a utilisé son compte sur les réseaux sociaux pour démystifier les rumeurs. L’actrice a partagé une capture d’écran de l’histoire et a écrit : « Faux. J’adore les rumeurs. Je découvre toujours des choses étonnantes sur moi-même que je n’avais jamais connues. Parth a également partagé la publication sur les cloches du mariage sur son histoire Instagram. Cependant, l’histoire n’est pas disponible sur Les fans de Parth ont pris une capture d’écran et ont partagé la même chose. Kasautii Zindagii Kay L’acteur a dénoncé le faux rapport et a écrit « Absolument PAS vrai. Des rumeurs sans fondement ». Découvrez leurs deux histoires Instagram partagées par un fan sur X (anciennement Twitter) ici :

#ParthSamthaan#manan expéditeur merci apna vraie couleur dikhane ke liye pls ab wapas mat aana parth ki life main kyonki bahut ho gaya tumraha natak Har chij ki ek Seema hoti hain pic.twitter.com/kWmirBt7fs (parthes pour toujours) (@Sangitakur6054) 19 octobre 2023

Le rapport mentionne avoir contacté le manager de Khushalii pour obtenir une citation ou une réaction de l’actrice, mais le manager a nié les rumeurs en affirmant que ce n’était pas vrai. Parth et Khushali eux-mêmes sont restés silencieux lorsqu’ils leur ont contacté, indique le rapport.

Regardez cette vidéo d’actualité sur le divertissement ici :

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Parth a été vu avec Niti Taylor dans le rôle de Manek dans la cinquième saison de Kaisi Yeh Yaariaan. La saison a débuté le 2 septembresd et j’ai continué jusqu’à 24 heuresème Septembre, diffusion de 8 épisodes. Son duo avec Niti est un énorme succès !