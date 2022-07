Khuda Haafiz Chapitre 2 Agni Pariksha : 5 raisons de voir Vidyut Jammwal et Shivaleeka Oberoi en vedette au cinéma

Toute l’équipe de Khuda Haafiz Chapitre 2 Agni Pariksha a suscité l’enthousiasme des cinéphiles alors qu’ils parcouraient les villes indiennes pour des promotions. Mettant en vedette Vidyut Jammwal et Shivaleeka Oberoi, le drame d’action est sorti sur grand écran pour le plus grand plaisir du public. Nous vous apportons les cinq principales raisons qui font du film un incontournable dans les salles.

Une histoire d’amour intense dans le premier chapitre

L’une des raisons pour lesquelles Khuda Haafiz Chapitre 2 Agni Pariksha a été l’un des films les plus attendus est l’amour et le grand succès que son premier chapitre, Khuda Haafiz a remporté sur OTT. La préquelle suit le voyage d’un couple nouvellement marié, qui est en danger lorsque la femme disparaît dans des circonstances mystérieuses. L’histoire d’amour intense décrit les difficultés d’un homme ordinaire sans défense à la recherche de sa femme dans un pays étranger. Le film se termine par une fin heureuse, cependant, passer à la normale est loin d’être facile pour le couple. Le deuxième chapitre capture la réalité du couple essayant d’échapper à son passé et de lutter contre les périls du présent.

La chimie de Vidyut Jammwal et Shivaleeka Oberoi

Le couple de moulinets a fait une adorable paire dans le premier chapitre. De sa bande-annonce à ses chansons, en particulier Jaan Ban Gaye et les scènes émotionnellement intenses de ce film, leur chimie en tant que Sameer et Nargis était incontournable. Dans le film, Nargis (Shivaleeka) est perturbée par les démons de son passé et Sameer (Vidyut) fait de son mieux pour l’empêcher de sombrer dans un traumatisme. Les chansons du film montrent des aperçus du couple endurant le passage d’un moment difficile. Le film dépeint le voyage d’un couple essayant de surmonter un traumatisme partagé.

Le monde de l’action du deuxième chapitre

Alors que les séquences d’action à indice d’octane élevé du premier chapitre restent gravées dans la mémoire des téléspectateurs, le deuxième chapitre donne un coup de fouet au casse-cou avec la superstar d’action Vidyut Jammwal et le réalisateur-scénariste Faruk Kabir menant la charge. La chanson comprend une chanson d’action unique en son genre intitulée Junoon Hai, une séquence de combat macabre tournée dans la boue d’une prison et une brillante séquence de poursuite en Égypte.

L’album de musique soul de l’année

La musique de Khuda Haafiz Chapitre 2 Agni Pariksha est un voyage vers l’âme. Les chansons suscitent la romance, la douleur de la séparation et la dévotion alors qu’elles propulsent le récit vers l’avant et enrichissent les auditeurs. Après l’amour que Jaan Ban Gaye a eu, les auditeurs attendaient la sortie de l’album de Khuda Haafiz Chapter 2 Agni Pariksha et ils n’ont pas été déçus quand il l’a fait. Chaiyaan Mein, Rubaru, Junoon Hai et Aaja Ve sont les quatre chansons dudit album. C’est un collectif de chansons émouvantes qui ont été écrites de manière complexe et interprétées avec passion. Avec des éléments de soufisme, de romance du vieux monde et l’esprit de tout donner pour celui que vous aimez, l’album s’annonce comme l’album soul de l’année.

Une épreuve d’amour

Après la sortie de sa bande-annonce et de sa musique tendance, les fans sont ravis d’assister à “l’agni pariksha” (un test d’amour) décrit dans le drame d’action. Le film décrit l’épreuve de Sameer et Nargis essayé par Vidyut Jammwal et Shivaleeka Oberoi. Tous deux sont chargés de relever les défis posés par les circonstances et la société. Le couple traverse une épreuve qui teste les limites de leur amour tout en recherchant leur fille disparue.

Zee Studios, Cinergy et Panorama Studios présentent Khuda Haafiz Chapter 2 – Agni Pariksha, une production de Panorama Studios, produite par Kumar Mangat Pathak, Abhishek Pathak, Sneha Bimal Parekh, Ram Mirchandani, coproduite par Sanjeev Joshi, Aditya Chowksey, Hasnain Husaini & Santosh Shah et écrit et réalisé par Faruk Kabir. Une sortie pan-indienne de Panorama Studios et Action Hero Films, ce drame d’action est maintenant en salles.