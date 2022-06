Khuda Haafiz 2 star Vidyut Jammwal se fait assaillir par les fans à Hyderabad

Lançant les promotions de Khuda Haafiz Chapter 2 Agni Pariksha, Vidyut Jammwal a apporté sa grande énergie de superstar d’action à Hyderabad avec le réalisateur-scénariste du film Faruk Kabir. Le premier tour de la frénésie promotionnelle a commencé sur une bonne note alors que Vidyut a été accueilli par des fans avec des guirlandes à l’aéroport d’Hyderabad. L’acteur a un lien particulier avec la capitale Telangana étant donné qu’il a fait ses débuts au cinéma avec un film Telugu intitulé “Sakthi”. C’est pourquoi la ville a connu le fameux chakka jaam lors de son escale là-bas.

Lors de la conférence de presse de son prochain drame d’action dans la ville, Vidyut a conquis les habitants de la ville par son humilité et a interprété la chanson Haq Hussain pour la première fois. L’acteur de Khuda Haafiz a reçu un tonnerre d’applaudissements et une ovation debout des fans, qui se sont réunis lors de la conférence de presse.

Voir la vidéo





Récemment, Vidyut s’est entretenu exclusivement avec DNA et a partagé ses réflexions sur le débat entre Bollywood et d’autres industries. Vidyut a déclaré que même si nous considérons l’industrie cinématographique indienne comme une grande maison, les combats internes brisent toujours l’unité. Vidyut a dit : “Scene kya hai na… apni country mein… apne gharwale hi humare kapde utaar dete hai. C’est la vérité.” Il a poursuivi en disant que plutôt que de rivaliser les uns avec les autres, nous devrions fixer un objectif plus élevé, “Bollywood, Tamil ou Telugu… Nous faisons partie d’une grande famille. Mais ici, nous les voyons se battre ki ‘yeh better hai.. woh better hai’. Non… aisa kuch nahi hai. Il y a un grand monde à l’extérieur (cinéma mondial), et nous devons rivaliser avec cela.” Jammwal a ajouté. Khuda Haafiz Chapter 2: Agni Pariksha sortira en salles le 8 juillet.