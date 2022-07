Khuda Haafiz 2 étoiles Vidyut Jammwal va-t-elle bientôt épouser Nandita Mahtani à Londres ? Voici ce que nous savons

Après Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, Vidyut Jammwal et Nandita Mahtani semblent prêts à se marier. Le couple a annoncé qu’ils étaient fiancés l’année dernière. Selon ETimes, le couple pourrait faire une annonce sur le mariage très bientôt. Il semble que le mariage aura lieu à Londres. Mais il y a aussi une torsion ici. ETimes a rapporté que Vidyut Jammwal se rendra bientôt à Londres où Nandita Mahtani et lui seront mariés. La source a également ajouté que les deux sont déjà mariés mais ont gardé le secret. Les amis proches du couple sont également discrets et ne divulguent pas les détails aux médias. Les fans savent que personne n’avait la moindre idée que Nandita Mahtani et lui étaient déjà fiancés.

ETimes a déclaré que Vidyut Jammwal et Nandita Mahtani pourraient confirmer leur mariage dans les 15 prochains jours environ. Le couple se fréquentait depuis un moment déjà. Ils se sont fiancés en 2021. Partageant les photos, Vidyut Jammwal a écrit : “C’était à la manière du COMMANDO. 01/09/21.” Les fiançailles ont eu lieu en septembre 2021. Nandita Mahtani a écrit : “Je ne pouvais plus le faire pendre, a dit oui !!! 1-9-21.” Eh bien, la sœur de Nandita Mahtani, Anu Mahtani, est mariée à Gopichand Hinduja, l’un des Asiatiques les plus riches de Londres.

Nandita Mahtani était mariée à Sanjay Kapur mais le mariage n’a duré que quatre ans. Elle sortait avec Dino Morea depuis un certain temps. Ils sont toujours de bons amis. Selon les rumeurs, Ranbir Kapoor et elle seraient également en couple. Vidyut Jammwal était lié à Adaa Sharma mais a déclaré qu’ils n’étaient que de bons amis. Le héros d’action sera vu ensuite dans IB 71 avec Anupam Kher. Le film se déroule pendant la guerre indo-pakistanaise de 1971. Il réalise également le biopic de Sher Singh Raana.