Khris Middleton: la star des Milwaukee Bucks devrait revenir de blessure pour ses débuts de saison contre les Lakers de Los Angeles | Nouvelles de la NBA

Khris Middleton est sur le point de revenir d’une blessure et de faire ses débuts dans la saison pour les Milwaukee Bucks lorsqu’ils affronteront les LA Lakers vendredi.

L’initié d’ESPN NBA, Adrian Wojnarowski, a rapporté jeudi que Middleton était prêt pour sa première apparition depuis qu’il s’était blessé au poignet lors du match 2 lors du premier tour des éliminatoires de la Conférence Est de la saison dernière contre les Celtics de Boston.

Middleton a subi une intervention chirurgicale pendant l’intersaison pour réparer des ligaments déchirés en juillet et a depuis raté les 20 premiers matchs de Milwaukee de la nouvelle campagne.

Son retour à l’action viendrait avec les Bucks 15-5 et deuxième à l’Est derrière Boston après avoir remporté quatre de leurs cinq derniers après avoir connu un début d’année de 9-0.

Middleton a été nommé All-Star pour la troisième fois la saison dernière après avoir récolté en moyenne 20,1 points, 5,4 rebonds et 5,4 passes décisives avant de manquer cruellement contre les Celtics en séries éliminatoires.

Il avait joué lors de la campagne du championnat des Bucks la saison précédente, affichant 20,4 points par match, 5,4 passes décisives et six rebonds par match, ainsi que 32 points lors du match décisif 6 de leur finale de conférence contre les Atlanta Hawks suivi d’une séries éliminatoires. 40 meilleurs points en carrière dans le match 4 de la finale contre les Phoenix Suns et des paniers clés dans la séquence du match 6 pour élever son équipe vers un titre NBA tant attendu.

Sa disponibilité promet de renforcer une défensive qui est déjà classée première dans la ligue, tout en aidant une offensive de Milwaukee au 18e rang.