Khris Middleton des Bucks refuse l’option de joueur de 40,4 millions de dollars, par sources: ce que cela signifie pour Milwaukee

L’attaquant des Milwaukee Bucks Khris Middleton a décliné son option de joueur pour la saison prochaine, ont confirmé des sources de la ligue L’Athlétisme. Voici ce que vous devez savoir :

L’option de joueur de Middleton valait 40,4 millions de dollars.

Middleton a récolté en moyenne 15,1 points, 4,2 rebonds et 4,9 passes décisives par match la saison dernière, portant ses moyennes à 23,8 points, 6,4 rebonds et 6,2 passes décisives en séries éliminatoires.

Malgré le refus de son option, Middleton pourrait retourner à Milwaukee.

Pourquoi s’est-il désisté ?

Le retrait permet à Middleton de tenter d’obtenir un contrat à long terme par opposition à un contrat d’un an avec les Bucks. Bien que Middleton ne trouve peut-être pas de contrat de première année d’une valeur de 40,4 millions de dollars sur le marché libre, il lui est désormais possible de s’inscrire pour un engagement plus long des Bucks ou de l’une des 29 autres équipes de la NBA. Le directeur général des Bucks, Jon Horst, a publiquement reconnu que l’équipe ne voulait pas que Middleton aille ailleurs, ce que le nouvel entraîneur-chef Adrian Griffin a affirmé lors de sa conférence de presse introductive. — Nehm

Qu’est-ce que cela signifie pour les Bucks ?

Cette décision n’est pas un choc pour les Bucks. Les joueurs se retirent régulièrement lorsqu’ils sont convaincus qu’ils peuvent trouver une valeur comparable dans un contrat sur le marché libre, et cela devrait exister pour Middleton.

Avant de subir une arthroscopie mineure en juin pour résoudre un problème au genou droit qui l’a tourmenté tout au long de la saison, Middleton a affiché de solides chiffres offensifs dans la série éliminatoire de cinq matchs des Bucks contre le Heat – 23,8 points, 6,4 rebonds et 6,2 passes décisives en 34,6 minutes par match avec un pourcentage de buts sur le terrain de 46,5 % et un pourcentage de 3 points de 40,5 %. Il devrait revenir sur le terrain en juillet pour préparer la saison prochaine. Il est le meilleur petit attaquant du marché, selon le classement de John Hollinger, et les Bucks devront faire une offre compétitive pour le retenir. — Nehm

Ce qu’ils disent

« C’est assez clair, Khris et Brook (Lopez) sont au cœur de ce que nous avons fait, qui nous sommes », a déclaré Horst le 5 mai.

« Je pense que nous sommes très appréciés maintenant et à l’avenir », a-t-il ajouté. «Ils ont tous les deux des décisions différentes, mais des décisions devant eux. Nous avons différentes options avec ces gars. Ce qui est clair, c’est que nous voulons trouver un moyen d’aller de l’avant avec ces gars. Il existe de nombreuses avenues différentes – extensions, opt-in, opt-out, libre agence – que, le cas échéant, ou lorsque cela a été approprié, nous nous sommes engagés à les parcourir directement avec eux et avec leurs représentants. Nous allons continuer à le faire. Comment ça se passe, je ne sais pas. En fin de compte, aucune de ces décisions n’est unilatérale, dans le cas de ces deux gars. Nous y avons un rôle. Ils y ont un rôle. Nous allons simplement continuer à travailler avec eux.

Griffin a déclaré après sa conférence de presse d’introduction le 6 juin: «Pour moi, en entrant et en compétition contre eux toutes ces années, je suis probablement l’un des plus grands défenseurs (de Khris et Brook). J’ai vu de mes propres yeux à quel point ces joueurs sont bons. Jon et moi allons nous asseoir, mais j’ai contacté tous les joueurs et exprimé à quel point je suis excité. De toute évidence, ils représentent une grande partie de ce que nous essayons de faire pour aller de l’avant, ce sont des éléments énormes. Je l’ai dit lors de la conférence de presse, Giannis est sans doute le meilleur joueur du monde, mais Khris, Jrue (Holiday) et Brook, vous les prenez dans n’importe quelle autre équipe, ils sont clairement les numéros un. Cela témoigne du talent spécial que nous avons sur cette liste.

Passé

Les Pistons de Detroit ont repêché Middleton au deuxième tour du repêchage de la NBA 2012. Il a joué un an dans l’organisation de Detroit avant d’être acquis par les Bucks. Il a passé les 10 dernières saisons à Milwaukee.

Middleton a commencé 19 de ses 33 matchs la saison dernière, avec une moyenne de 24,3 minutes, et a commencé les cinq affrontements en séries éliminatoires de Milwaukee lors de l’élimination au premier tour par le Heat.

(Photo: Stacy Revere / Getty Images)