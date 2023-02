Khris Davis joue le rôle de “Big George Foreman” dans une bande-annonce émotionnelle

Allez-vous regarder?

Contremaître de Big George raconte l’histoire d’un champion du monde des poids lourds devenu pasteur devenu champion du monde des poids lourds devenu célèbre grillpreneur qui a eu l’un des plus grands retours de tous les temps après une seconde chance de transformation dans la vie.

Alimenté par une enfance pauvre, Foreman a canalisé sa colère pour devenir médaillé d’or olympique et champion du monde des poids lourds avant une expérience de mort imminente qui l’a conduit du ring de boxe à la chaire.

Avec sa communauté en difficulté spirituellement et financièrement, Foreman est revenu sur le ring et est entré dans l’histoire en récupérant son titre de champion du monde de boxe poids lourd le plus ancien et le plus improbable de tous les temps.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Réalisé par un cinéaste acclamé George Tilman Jr. d’une histoire de Dan Gordon, Frank Baldwin et Tillman Jr., et d’un scénario de Baldwin Tillman, les stars du film Chris Davis (Judas et le Messie noir) en tant que contremaître et lauréat d’un Oscar Forêt Whitaker en tant que formateur et mentor de Foreman Doc Broadus avec Sonja Sohn, Jasmin Mathews, Sullivan Jones, Lawrence Gilliard Jr.et Jean Magaro.

” Rumble in the Jungle’ le 30 octobre 1974.

Le dernier biopic de Sony arrive quelques mois après Whitney Houston : Je veux danser avec quelqu’un qui a ouvert ses portes en décembre dernier.

Le film buzzy (avec Naomi Akkie, Ashton Ponceuses, Stanley Tucci, Nafessa Williams, Clarke Peterset Daniel Washington) a été salué pour ses performances, ses reconstitutions de moments emblématiques et sa bande-son.

Contremaître de Big George ouvre en salles le 28 avril 2023.