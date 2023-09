Khosla Ventures soutient une entreprise d’élimination du carbone avec un matériau semblable à un poumon

Le PDG Charles Cadieu (à gauche) et le CTO Matt Lee devant la future maison de Spiritus Orchard, située dans l’ouest des États-Unis (l’emplacement exact n’est pas encore public.)

Lorsque les « fruits » ressemblant à des poumons auront été récoltés dans le « verger » de carbone, ils seront placés dans un récipient, où une faible chaleur sera appliquée pour éliminer le dioxyde de carbone. Le processus de désorption sera alimenté par de l’énergie propre pour garantir que le processus n’ajoute pas d’émissions dans l’atmosphère. Une fois le CO2 éliminé du fruit en forme de poumon, le sorbant peut ensuite être renvoyé au verger de carbone et réutilisé.

Ce matériau semblable à un poumon, techniquement appelé « sorbant », sera façonné en boules rondes et disposé comme des fruits artificiels dans un verger captant le carbone, PDG Charles Cadieu et CTO Matt Lee a déclaré à CNBC lors d’un entretien téléphonique mardi.

Les fondateurs de la startup, nommés Spiritus après le mot latin pour « souffle », a commencé ses travaux en décembre 2021, et l’entreprise sort officiellement de la discrétion mercredi, avec l’annonce d’une levée de fonds de 11 millions de dollars menée par l’éminente société de capital-risque de la Silicon Valley. Khosla Ventures avec d’autres investisseurs dont Page 1 Entreprises .

Un entrepreneur en série à succès et un ingénieur chimiste chevronné possédant une décennie d’expérience dans l’un des principaux laboratoires nationaux du pays se sont réunis pour développer et mettre à l’échelle une nouvelle technologie de capture directe de l’air qui imite l’architecture d’un poumon humain.

Lorsque Cadieu a contacté Lee pour envisager le captage du carbone, Lee a abordé le problème avec une philosophie qu’il a appliquée tout au long de sa carrière : « Mère nature est la véritable artiste et elle a beaucoup plus de pratique que nous », a déclaré Lee à CNBC. L’autre volet de sa philosophie est résumé par une citation de Léonard de Vinci que Lee a racontée : « La simplicité est la sophistication ultime. »

Lee n’avait pas travaillé sur les applications technologiques de captage du carbone jusqu’à ce que Cadieu l’incite à réfléchir au problème. Les deux hommes se connaissaient depuis environ 15 ans par l’intermédiaire d’un ami de la famille et aimaient garder un œil sur les projets de chacun.

Lee a travaillé au Los Alamos National Lab de septembre 2012 à juin 2022 sur une variété de projets de matériaux avancés en génie chimique, dont certains avec des applications de sécurité nationale et de défense, ainsi que des boucliers thermiques et des pastilles de combustible de fusion laser similaires à celles utilisées au laboratoire national de Los Alamos. Laboratoire national Lawrence Livermore franchir une étape clé dans la fusion nucléaire. Il est un spécialiste de science des colloïdes qui est l’étude des matériaux dans lesquels les particules d’une substance sont en suspension dans une autre.

L’absorption du dioxyde de carbone est passive et le processus de désorption, au cours duquel le dioxyde de carbone est éliminé du « fruit » fabriqué avec un matériau semblable à un poumon, nécessite une quantité d’énergie relativement faible, a déclaré Swaminathan.

« Nous avons observé en marge l’évaluation de toutes les technologies », Rajesh Swaminathan , partenaire chez Khosla Ventures, a déclaré mardi à CNBC lors d’une conversation téléphonique. La capture directe de l’air est encore une industrie naissante et donc très coûteuse à l’heure actuelle, mais Spiritus utilise moins d’énergie que la plupart des autres concurrents dans le domaine, a déclaré Swaminathan.

Ce troisième élément – ​​économique – est essentiel dans le domaine du captage direct du carbone dans l’air et fait partie de ce qui a poussé Khosla Ventures à réaliser son premier investissement dans le captage direct du carbone dans l’air à Spiritus.

« Afin de capturer des quantités importantes de dioxyde de carbone sur votre sorbant, il vous suffit de l’exposer à beaucoup d’air – une quantité massive – et ainsi de trouver la structure qui peut simultanément vous donner ce contact très efficace avec une grande quantité de dioxyde de carbone. La surface active par unité de volume vous permet d’avoir un processus viable, réalisable et économique », a déclaré Lee à CNBC.

« Les poumons sont très bien habitués à cela : prendre un grand volume d’air, puis le disperser ou l’étaler sur une quantité extraordinairement élevée d’interface que les alvéoles faire avec d’autres parties du corps », a déclaré Lee à CNBC. C’est important car même si les niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère atteignent des niveaux record, le dioxyde de carbone est toujours dilué et constitue un pourcentage relativement faible de l’air.

« Beaucoup de processus de captage direct de l’air nécessitent soit beaucoup de chaleur élevée – et le nôtre nécessite une faible chaleur – soit beaucoup d’énergie, même si la chaleur est faible, et la nôtre représente moins de la moitié de ce qui a été réalisé auparavant par d’autres. solutions », a déclaré Cadieu à CNBC. « C’est donc un autre élément de cette équation globale qui fait baisser les coûts. »

Le ministère américain de l’Énergie a lancé une initiative publique appelée le « tir carbone négatif », C’est le nom donné à la volonté de stimuler l’innovation capable de capter le dioxyde de carbone, de l’éliminer de l’atmosphère et de le stocker pour moins de 100 dollars la tonne métrique. Spiritus se dirige vers cet objectif de 100 $ par tonne métrique.

Spiritus s’associera à des entreprises spécialisées dans la séquestration du carbone pour récupérer et stocker le carbone retiré.

Cadieu affirme que les vergers de carbone artificiels que Spiritus envisage de construire sont plus efficaces que les arbres biologiques et ont donc une empreinte terrestre plus petite pour absorber le dioxyde de carbone que les forêts biologiques. Lorsque le carbone capté par les arbres artificiels est stocké, il présente également l’avantage de séquestrer le carbone de manière permanente. Quand les arbres biologiques se décomposent après être morts ou brûlés dans un incendiele carbone qu’ils contiennent est rejeté dans l’atmosphère.

« Nous sommes capables d’éliminer environ 1 000 fois plus de dioxyde de carbone qu’une forêt. Cette solution est donc en fait bien plus efficace que la foresterie pour éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère par acre », a déclaré Cadieu.