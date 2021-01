C’est le début de la fin.

Personne – pas même la famille Kardashian-Jenner elle-même – n’est préparé pour les montagnes russes émotionnelles qui seront la 20e et dernière saison de L’incroyable famille Kardashian.

Tout commence le jeudi 18 mars à 20 h, et bien que cela puisse sembler long à attendre le retour des salades Health Nut, Kourtney KardashianLes doublures géniales du génie et les crachats occasionnels entre frères, ne vous inquiétez pas, car E! News vous donne un aperçu des derniers épisodes maintenant.

Attention cependant: vous volonté besoin de Kleenex.

Le clip ci-dessus revient sur l’emblématique KUWTK souvenirs – de « Ne soyez pas f – roi impoli! » à Kim Kardashian prendre des selfies pendant Khloe kardashianest en route pour la prison – tout en taquinant ce qui est sûr de devenir des moments qui changeront sa vie.

L’un d’eux implique Khloe et Tristan Thompson. Les fans ont vu le couple affronter plus que leur juste part de hauts et de bas au fil des ans, mais à travers tout cela, ils sont restés les meilleurs parents qu’ils puissent être jusqu’à l’âge de deux ans. Vrai Thompson.