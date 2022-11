Khloe Kardashian veut rencontrer Maralee Nichols et le bébé de Tristan – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Khloe kardashian38 ans, veut faire connaissance Maralee Nicholsla femme qui a récemment accueilli un fils, Théoavec son ex et père de ses deux enfants, Tristan Thompson. La star de télé-réalité, qui n’était pas au courant de la romance de Maralee et Tristan jusqu’à ce que Maralee attende l’enfant de 11 mois, veut sa fille Vrai4 et fils de trois mois pour “apprendre à connaître” leurs frères et sœurs, ce qui comprend Prince5 ans, que Tristan partage avec son ex Jordan Craig, même si cette dernière a été conçue alors qu’elle était encore en couple avec le basketteur. “Khloe veut que ses enfants aient une relation d’amour et de communication avec leurs deux autres frères même s’ils n’ont pas les mêmes mères”, a déclaré EXCLUSIVEMENT une source. HollywoodLa Vie.

Plus à propos Khloe kardashian

“Khloe sait de première main à quel point il est important d’avoir une relation étroite avec vos frères et sœurs et elle ne voudrait jamais refuser cela à ses enfants”, a poursuivi la source. “Pour que True et son fils apprennent à connaître leurs autres frères et sœurs, Khloe sait qu’elle doit d’abord connaître Maralee, car elle a déjà un répertoire amical avec Jordan. Elle a remis cela à plus tard, mais elle est prête à rencontrer Maralee et prête à ce que ses enfants rencontrent leur frère. Elle pense que ce serait merveilleux pour le petit frère de True et True d’avoir un rendez-vous avec Theo.

Notre initié a également affirmé que bien que Khloe veuille rencontrer Maralee et son fils, que l’on peut voir sur les photos ci-dessous, Tristan n’est pas aussi prêt. “Tristan essaie de faire en sorte que cela ne se produise pas depuis des mois maintenant et Khloe vient de laisser tomber”, a expliqué l’initié. “Mais c’est une chose à laquelle elle a beaucoup pensé parce que leurs enfants vont grandir très vite et elle ne veut pas rater l’occasion.”

Tristan a confirmé que Theo était son fils en janvier. “J’assume l’entière responsabilité de mes actes”, a-t-il écrit dans un message Instagram Story à l’époque. Il s’est également engagé à élever “à l’amiable” leur fils, tout en s’excusant “sincèrement” auprès de “tous ceux que j’ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve, tant en public qu’en privé”.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Depuis que la nouvelle a fait la une des journaux, Khloe et Tristan se sont séparés de manière romantique et ont coparenté leurs deux enfants. “Khloe veut toujours que Tristan soit là pour les moments spéciaux, elle pense qu’il est important que ses enfants aient ces souvenirs avec lui et se lient”, a déclaré une source précédente. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Elle est consciente que les gens auront des opinions sur le fait qu’elle l’invite, mais elle ne laissera pas cela l’empêcher de faire ce qu’il y a de mieux pour ses enfants.”