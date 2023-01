Khloe Kardashian veut encore plus d’enfants malgré la rupture de la relation entre la mère de deux enfants et le papa tricheur du bébé Tristan Thompson

KHLOE Kardashian veut encore plus d’enfants malgré sa relation brisée avec son bébé papa Tristan Thompson, a appris The US Sun.

La maman de deux enfants a accueilli son petit garçon via une mère porteuse cet été et sa fille True a déjà 4 ans.

Khloe Kardashian pourrait avoir “plus d’enfants à l’avenir”, a déclaré une source à The US Sun[/caption] Getty

Accueillerait-elle un autre bébé avec Tristan Thompson ?[/caption]

Maintenant, Khloe est prête pour le bébé numéro trois.

“C’est certainement une probabilité qu’elle ait plus d’enfants”, a déclaré une source au US Sun.

« Elle en veut plus que deux. Je peux la voir en avoir trois ou quatre.

Le plan de Khloe cadre bien avec ses sœurs.

La source a poursuivi: “Tous les Kardashian veulent une grande famille immédiate.

“Cela a été tous leurs rêves d’avoir une famille qu’ils peuvent partager les uns avec les autres.”

Sœur Kim Kardashian a quatre enfants (North, Saint, Chicago, Psalm), Kourtney Kardashian en a trois (Mason, Penelope, Reign) et Kylie Jenner en a deux (Stormi et Wolf).

Kendall n’a pas encore d’enfants, mais a récemment déclaré qu’elle était impatiente d’être mère.

LA TRAHISON DE TRISTAN

Khloe, 38 ans, a eu le cœur brisé après avoir appris que Tristan, 31 ans, l’avait encore trompée.

Il a accueilli un petit garçon, Theo, avec le mannequin de fitness Marlaee Nichols en décembre 2021.

Khloe a mis fin à la relation après avoir découvert qu’il attendait un enfant amoureux peu de temps avant la naissance du bébé.

Une source a déclaré au US Sun : « Personne ne sait ce que l’avenir réserve entre Khloe et Tristan, même elle ne le sait pas !

« L’histoire a tendance à se répéter. Alors ne dites jamais jamais. Mais pour le moment, elle est célibataire et ne sort avec personne.

“Elle est vraiment concentrée sur ses enfants et sa famille.”

Le joueur de la NBA et le fondateur de Good American et “coparentalité bien” ensemble.

Il est également toujours proche de certains membres de sa famille. Il a assisté à un dîner de charité avec Kim pour Thanksgiving.

Pendant ce temps, Tristan a été vu pour la dernière fois publiquement avec Khloé à la somptueuse fête d’Halloween de Kourtney en octobre.

NE PAS LÂCHER

L’initié a ajouté: “Khloe veut vraiment le garder et le garder dans la vie des enfants.

« Elle fait ce qu’elle peut pour que ça marche et ce qu’il y a de mieux pour les enfants.

“Elle est principalement responsable de l’implication de Tristan dans leur vie.”

Dans le passé, elle a dit que ce serait une “bénédiction” d’avoir plus d’enfants et seulement “si c’est le plan de Dieu”.

Elle a également été ouverte sur son parcours de maternité de substitution.

“Mon plan était d’avoir des enfants plus proches en âge”, a-t-elle expliqué dans un épisode passé, tout en ajoutant que la pandémie avait retardé ses plans pour le bébé numéro deux à l’époque.

«Je veux vraiment plus d’enfants. J’ai tellement de frères et sœurs.

“Je pense que c’est une telle bénédiction – surtout en ces temps – d’avoir un membre de la famille ou des personnes avec qui vous pouvez jouer et sur qui vous pouvez compter et juste avoir un copain.”

Khloe a récemment partagé une nouvelle photo de famille de sa fille True et de son fils nouveau-né, dont le nom n’a pas encore été annoncé[/caption] Hulu

Les fans de Kardashian ont aperçu son petit garçon pendant The Kardashians[/caption] La Méga Agence

Tristan et Khloe “coparent bien” ensemble, selon une source[/caption]