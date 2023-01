Khloe Kardashian va sans pantalon et montre ses longues jambes fines après avoir suscité des inquiétudes avec de nouvelles photos surprenantes

KHLOE Kardashian est allée sans pantalon et a montré ses longues jambes fines après avoir suscité des inquiétudes avec de nouvelles photos surprenantes.

Les fans de Kardashian ont continué à exprimer leur inquiétude pour la star de Hulu au milieu de sa perte de poids drastique.

Greg Swales/Magazine Sorbet

Khloe Kardashian est devenue sans pantalon et a montré ses longues jambes fines après avoir suscité des inquiétudes avec de nouvelles photos surprenantes[/caption] Greg Swales/Magazine Sorbet

Khloe a partagé plusieurs photos qui ont été prises pour son reportage dans “The Power Issue” du magazine Sorbet[/caption]

Khloe, 38 ans, s’est rendue sur son Instagram mardi pour partager une photo de son récent tournage Sorbet.

L’ancien de Keeping Up With the Kardashians est le modèle de couverture du magazine de mode, d’art et de culture pour “The Power Issue” de la publication.

Le fondateur de Good American est capturé vêtu d’une robe noire Prada allongé sur le sol.

La robe en deux parties présente un extérieur en dentelle transparente, avec un col et des poignets blancs, et un body à bretelles intérieures qui masquait les zones les plus intimes de Khloe.

Les cheveux bruns de la star de télé-réalité s’étalaient uniformément sur la moquette alors que son sac à main en or était à quelques centimètres de sa main tendue.

Les jambes fines de Khloe sont également exposées sur la photo, alors qu’elle les soulève de manière séduisante dans le cadre.

Amis et fans se sont précipités vers la section des commentaires du message pour chanter les louanges de la personnalité de la télévision.

Une personne a commenté: “Yooooo tu as tué ça!”

Un autre fan a écrit: «Mod très années 60. Je l’aime.”

Un troisième commentateur a complimenté les cheveux de Khloe en écrivant: “La frange est tout pour vous !!”

Alors qu’un quatrième a déclaré: “Prada & Khloé est le duo dont je ne savais pas avoir besoin à ce point.”

‘OÙ EST KHLOE ?’

Hier, les fans de Khloe ont déclaré que la star de la télévision avait l’air méconnaissable après avoir partagé le premier lot d’instantanés présentés dans le dernier numéro de Sorbet.

Sorbet a également publié des photos de Khloe portant “Prada de la tête aux pieds” alors que la star des Kardashian était stupéfaite dans une paire de mini-robes dorées étincelantes conçues par la maison de couture italienne.

La mère de deux enfants a également été photographiée vêtue d’une robe à maillons unique confectionnée par Prada.

Khloe a partagé une photo d’elle allongée sur une chaise et un pouf dans l’une des mini-robes dorées scintillantes.

La star de télé-réalité a affiché ses jambes incroyablement longues, ses talons dorés assortis et ses cheveux couleur noisette dans la publication Instagram.

Elle a légendé la photo : « Sorbet x Prada ».

Les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour partager leur opinion sur les nouvelles photos de Khloé, beaucoup exprimant qu’ils ne pouvaient pas reconnaître le natif de Los Angeles.

Une personne a écrit: “Qui es-tu et où est Khloe?”

Un deuxième fan a demandé: “Qui est-ce?”

Un autre commentateur a mentionné: “Je pensais que c’était Taylor Swift lol.”

Une quatrième personne a accepté, en écrivant “Je pensais vraiment que c’était Taylor Swift lol.”

Remarques de “tu as l’air si différent” et “Qui est-elle?” a continué dans la section des commentaires tandis que d’autres fans ont commencé à exprimer leur inquiétude pour la sœur Kardashian.

Une personne a commenté: “Khloe… ça va?”

Alors qu’un autre a écrit: “Tu en fais trop pour dénigrer ce qui se passe [Khloe]?”

PRÉOCCUPATION POUR KHLOE

L’inquiétude des fans a continué après que Khloe ait changé sa photo de profil Instagram, ce qui a amené nombre de ses abonnés à déclarer l’ancien E! l’étoile avait l’air trop petite sur la photo révélatrice.

Khloe a récemment échangé sa photo de profil Instagram avec un cliché de son nouveau reportage dans Sorbet Magazine.

La nouvelle photo montre Khloe dans une super petite chemise blanche. Sa main passe sur son ventre et empêche la chemise de remonter trop haut.

Elle l’a associé à des bas dorés et à un bracelet de bras en or.

Le ventre du modèle était entièrement exposé, montrant son cadre fin et sa cage thoracique.

Dans une salle de discussion Reddit, les fans ont partagé leurs craintes pour la star de télé-réalité.

“Khloe a l’air si petite dans sa nouvelle icône Insta!” une personne s’est exclamée en soulignant: “Ses bras!”

“Elle est méconnaissable ici”, a posté un autre, tandis qu’un troisième l’a simplement appelée: “Un gâchis”.

D’autres se sont demandé s’il n’y avait pas une ruse informatique impliquée dans son look.

“Cela n’a même pas l’air réel”, a partagé un abonné. “Tellement de photoshop qui se passe ici.”

Un autre a souligné: “Cet angle est tellement peu flatteur.”

Greg Swales/Magazine Sorbet

Khloe a inquiété les fans avec sa silhouette maigre et ses jambes fines, beaucoup exprimant que la star a l’air “méconnaissable”[/caption] Greg Swales/Magazine Sorbet

D’autres fans ont félicité Khloe pour sa collaboration avec Prada pour la séance photo du magazine[/caption] Greg Swales/Magazine Sorbet

Khloe a mis à jour sa photo de profil Instagram avec une prise lors de sa séance photo Sorbet qui a inquiété de nombreux fans pour sa santé[/caption]