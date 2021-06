Khloe Kardashian-Tristan Thompson se séparent à nouveau quelques jours après la sortie de « L’Incroyable Famille Kardashian »

Khloe Kardashian et Tristan Thompson se seraient à nouveau séparés. Le couple se fréquente de temps en temps et a une fille, True Thompson, qui a trois ans.

La séparation de Khloe et Tristan intervient alors que le couple a été vu en train d’essayer d’arranger les choses sur les deux derniers épisodes de « Keeping Up with the Kardashians » (KUWTK).

Ils avaient récemment filmé l’émission, parlant de l’avenir ensemble, Khloe envisageant même de déménager à Boston pour être près de lui alors qu’elle continuait à parler d’avoir un autre enfant ensemble.

Mais c’est au cours du week-end que le couple a semblé emprunter des chemins différents, alors que Tristan était photographié lors d’une fête à la maison à Bel Air. Il a été vu disparaître dans une chambre avec trois femmes et en est ressorti échevelé trente minutes plus tard.

Il a ensuite été surpris en train de faire la fête au Nightingale Plaza, le point chaud de Los Angeles. Selon Dailymail.com, Tristan s’est dirigé directement vers le bar après être arrivé à la fête juste après minuit et a fait une tournée de shots ultra-luxueux de tequila Deleon tout en buvant du champagne Moet avant de saisir à plusieurs reprises le cul d’une invitée.

Dans la deuxième partie de la réunion de KUWTK, Khloe a été entendue dire qu’elle avait rétabli la confiance avec Tristan après avoir vu à quel point il s’était battu pour revenir avec elle. Le couple avait commencé à se fréquenter en 2016 et avait accueilli leur fille True, en 2018, quelques jours seulement après qu’il a été signalé que le joueur de la NBA avait trompé Khloe à plusieurs reprises.