Khloe Kardashian taquine le nom de son bébé alors qu’elle donne aux fans un aperçu des biscuits de Noël pour la famille

KHLOE Kardashian a taquiné la révélation du nom de son bébé alors qu’elle fête Noël avec des biscuits familiaux personnalisés.

Le fondateur de Good American a montré d’adorables biscuits au pain d’épice avec les noms de la famille glacés dessus.

Khloe Kardashian a taquiné le nom de son nouveau-né

Khloe appelait toujours son garçon 'bébé' sur des cookies familiaux personnalisés

Les cookies de True et Khloe étaient tous deux roses et leurs noms étaient visibles.

Cependant, le cookie bleu du nouveau-né de Khloe lisait simplement “bébé” et ne révélait pas le nom du garçon.

Khloe, 38 ans, a révélé des photos de son nouveau-né lors de la première de la saison 2 de The Kardashians sur Hulu.

Bien que sa sœur cadette Kylie, 25 ans, n’ait révélé ni photos de son visage ni le nom de son nouveau-né.

Au début de l’épisode, la magnat de la mode a discuté de sa décision d’accueillir un autre enfant avec Tristan Thompson, 31 ans.

Elle a révélé qu’ils avaient opté pour un transfert d’embryon avec une mère porteuse quelques jours avant que la nouvelle de sa tromperie avec Maralee Nichols ne soit rendue publique.

Dans un confessionnal, Khloe est devenue émue en disant: “Il y a quelque chose dont je dois parler. Ce jour-là, quand vous tourniez avec Kim à propos de Tristan et que vous avez découvert que Tristan allait avoir un bébé avec quelqu’un d’autre, il y avait juste quelque chose dont je n’étais pas prêt à parler.

La maman de deux enfants a poursuivi en disant: “Je ne veux même pas pleurer mais Tristan et moi – je ne sais même pas si je veux dire – Tristan et moi – j’ai un autre bébé”, a déclaré Khloe à travers larmes.

Elle a ajouté: “Et évidemment, c’est vraiment très privé et je ne veux pas que cela sorte parce que je veux protéger mon bien-être mental ainsi que les mères porteuses et tout ça… ça a juste été beaucoup à traverser tout à le même temps.”

IL EST LÀ!

Après que sa famille ait organisé une baby shower discrète, Khloe a appris que son petit garçon était arrivé.

Les fans l’ont regardée se précipiter à l’hôpital pour assister à la naissance de son fils.

Pendant le trajet vers l’hôpital, elle a dit à Kim qui la suivait : “Je ne suis pas prête.”

Sa sœur aînée l’a encouragée en lui disant : « Tu n’es jamais prête.

Elle a même amené les caméras de Hulu à l’intérieur de l’hôpital qui ont montré le moment spécial où le bébé est né.

Les fans ont également eu un aperçu de la première fois où Khloe a pu tenir son petit garçon pour la première fois dans un moment tendre.

Kim et Khloe sont toutes deux apparues de bonne humeur, Kim brandissant la caméra pour de nombreuses vidéos.

Le duo de frères et sœurs était au chevet du lit lorsque la mère porteuse de Khloe a poussé l’enfant.

OH, KHLO !

Au cours de la saison des fêtes, les fans ont repéré quelques indices que Khloe pourrait se remettre avec son ex infidèle, Tristan.

Khloe et Tristan se sont séparés en juin 2021 après l’avoir trompée et avoir engendré un enfant avec Maralee.

Depuis la séparation, les deux ont continué à coparentalité leurs enfants, leur fille True et le nouveau-né, mais maintenant les fans pensent qu’ils sont de retour dans une relation.

Vendredi, Tristan s’est rendu sur Instagram pour partager plusieurs photos de lui visitant le Downtown Women’s Center à Los Angeles.

Le basketteur semblait faire du bénévolat pour l’organisation à but non lucratif alors qu’il déballait des cartons.

Tristan a légendé le message: «Merci au @dwcweb Downtown Women’s Center de m’avoir aidé à distribuer des cadeaux et des couvertures aujourd’hui.

“Un rappel ma mère m’a toujours dit, ‘Quand tu es béni, bénis les autres’. Merci à tout le personnel et aux bénévoles pour ce qu’ils font tout au long de l’année pour aider ces femmes extraordinaires », a-t-il ajouté.

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que Khloe aimait le message, tout comme sa sœur Kim, leur amie Tracy Romulus, ainsi que le petit ami de leur mère Kris Jenner, Corey Gamble.

Les fans ont exprimé leurs pensées en ligne alors que l’un d’eux écrivait: «Le nouveau message de Tristan avec un like de Khloe, Kim et Tracy. Oh, et Corey.

D’autres ont rapidement commencé à spéculer en commentant le fil.

“Et ainsi ça commence…” a prédit un deuxième fan.

Une troisième personne a plaisanté: “Je me demande ce qu’il devrait faire pour que Khloe ou la famille le coupe réellement.”

Un quatrième a déclaré : « L’image de cet homme est en pleine cure de désintoxication. Aucune observation de lui avec des femmes ces derniers temps. 2023 Khloe et Tristan ont rechargé, l’appelant maintenant.

Quelqu’un d’autre a fulminé : « Pourquoi le suivent-ils sur les réseaux sociaux ? Ugh, Khloe n’a absolument aucun respect pour elle-même.

Une autre personne a écrit: «Juste grincer des dents et semble si faux. Serait-il là s’il n’y avait pas de caméras ?

“J’espère pour le bien de Khloe qu’elle aime cette photo, c’est juste reconnaître la bonne action caritative et non un signe qu’elle se remet avec lui.”

Se référant au fait que Kim aime le message, un autre fan a déclaré: “Si un gars salissait ma sœur comme Tristan l’a fait Khloe, je m’en ficherais s’il était Jésus-Christ lui-même, je lui dirais toujours de manger de la merde et de mourir à n’importe quelle occasion. »

Khloe a révélé de jolies photos de son nouveau-né lors de la première de la saison 2 de The Kardashians de Hulu

Elle a eu un deuxième bébé via une mère porteuse avec son ex infidèle Tristan Thompson

Cependant, les fans craignent que Khloe ne se remette avec Tristan