Khloé Kardashian suscite des rumeurs de rencontre avec l’acteur Michele Morrone

Après avoir vu sa dernière trahison de Tristan Thompson dans la saison 2 de Les Kardashianles fans de Khloé Kardashian pensent que la star de télé-réalité pourrait enfin passer à autre chose.

La fondatrice de Good American s’est rendue à l’étranger pour la Fashion Week de Milan ce week-end avec la maman Kris Jenner et ses nièces et son neveu North, neuf ans, Saint, six ans et Chicago, quatre ans. La famille est là pour soutenir le défilé de Kim Kardashian avec Dolce & Gabbana à l’occasion de son tout nouveau partenariat avec la marque.

Mais, pendant que Kim se préparait pour sa marche sur la piste, sa sœur se rapprochait d’un nouvel homme, déclenchant des rumeurs de rencontres après avoir accueilli le bébé numéro deux avec Tristan Thompson.

Les Kardashian la star a été aperçue avec l’acteur italien Michele Morrone, qui joue dans la série Netflix 365 jours. Morrone a partagé une photo de leur rencontre dans ses histoires Instagram, qui le montre blotti contre Khloé avec son bras très étroitement enroulé autour de sa taille.

Bien sûr, cela pourrait n’être qu’une séance photo rapide entre deux célébrités, mais étant donné à quel point ces deux-là se ressemblent en un clin d’œil, les fans ont immédiatement commencé à expédier le couple potentiel, espérant que Kardashian a finalement, vraiment, quitté Tristan.

Selon les rapports de Metro, Khloé et Michele ont fini par assister à la même after-party, avec quelqu’un prenant une vidéo d’eux en train de s’enlacer, encore une fois.

Ces deux-là amorcent-ils une relation ? Seul le temps nous le dira. Découvrez ci-dessous quelques tweets de fans pour voir à quel point tout le monde espère que la saga Khloé / Tristan pourrait enfin toucher à sa fin.