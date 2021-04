KHLOE Kardashian a supplié les fans d’être « gentils » après avoir « triché » Tristan Thompson a été accusé d’avoir une « liaison » avec le mannequin Sydney Chase.

Le Soleil avait révélé en exclusivité que la mère de l’un d’eux a été «aveugle» après que les accusations de tricherie se sont de nouveau déclenchées.

E!

Khloe Kardashian a été prise au dépourvu par les nouvelles affirmations selon lesquelles Tristan Thompson l’a de nouveau trompée[/caption]

Instagram

Elle a partagé cette citation sur les réseaux sociaux[/caption]

E!

Tristan a admis avoir été infidèle à deux reprises auparavant[/caption]

Khloe, 36 ans, s’est rendue sur des histoires Instagram tard mardi soir pour partager une image de la citation de l’écrivain Sonia Sabnis alors qu’elle traitait des nouvelles allégations portées contre son bébé papa.

«Les personnes qui n’hésitent pas à partager un mot gentil ou à faire une bonne action pour égayer la journée de quelqu’un d’autre sont les meilleures personnes», lit-on dans la citation.

La star de L’incroyable famille Kardashian plaide pour la «gentillesse» après que Sydney, 23 ans, ait choqué ses fans alors qu’elle a donné des détails intimes à propos prétendument se connecter avec la star de la NBA «Plusieurs fois» plusieurs mois plus tôt cette année.

Instagram

Un mannequin de 23 ans a affirmé avoir parlé à Tristan pendant des mois[/caption]

Sydney a ensuite affirmé dans une vidéo TikTok mardi que Tristan, 30 ans, l’a contactée pour la dernière fois il y a deux semaines – un jour après sa fille La troisième fête d’anniversaire de True.

Bien qu’il ait été informé que l’interview allait être rendue publique plus tôt ce mois-ci, Tristan «n’en a pas parlé à Khloe», a déclaré un initié au Sun.

La source a déclaré: «Tristan a contacté Sydney il y a environ deux semaines pour essayer de contrôler les dégâts et l’a caché à Khloe parce qu’il ne semblait pas penser qu’il allait sortir.

«Et Khloe l’a découvert avec le reste du monde lorsque les médias ont commencé à le publier, elle était aveugle.

Instagram @khloekardashian

Elle a affirmé qu’elle lui avait parlé jusqu’à l’anniversaire de True la semaine dernière[/caption]

«Elle n’a aucune idée de ce qu’elle va faire maintenant. Elle décide toujours de quel côté de l’histoire croire », a affirmé la source.

Les représentants de Khloe et Tristan n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Sun.

La star des médias sociaux a déclaré hier dans une vidéo de TikTok que le père de deux enfants était en contact avec elle «un jour» après True’s bash à LA le 12 avril.

Aux côtés de ses amis – connus sous le nom de The Blackout Girls – elle a déclaré: «Dans cette interview, mon ami Hayden m’a posé une question à laquelle j’ai répondu honnêtement.

TikTok / sydneychasexo

Elle a fait les allégations lors d’une interview[/caption]

«Cependant, j’ai divulgué des informations personnelles sur Tristan dont je m’excuse car ce n’est pas bien et je n’aurais pas dû le faire.

« Cependant, je réponds à la question sur nos relations passées, c’est vrai. »

Sydney – qui a été partager beaucoup de clichés sexy en bikini et en lingerie depuis leur «liaison» – a déclaré: «Nous avions des relations passées, j’ai alors découvert qu’il était dans une relation et j’ai mis fin aux choses.

«Dans l’interview, les choses ont été mal interprétées pendant que nous buvions. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois le 11 novembre pour être exact et c’est là que tout a commencé.

«Et puis la dernière fois que nous avons eu un contact – à part quand il m’a envoyé un message après avoir découvert l’interview – c’était le lendemain de la fête d’anniversaire de sa fille alors qu’il venait de rentrer de Boston.

Instagram / Khloe Kardashian

Khloe a récemment repris Tristan pour la troisième fois[/caption]

instagram.com/khloekardashian

Les deux ont initialement rompu lorsque Khloe était enceinte de leur enfant il y a trois ans[/caption]

Instagram

Ils ont déclenché des rumeurs de fiançailles[/caption]

Le modèle basé à Los Angeles – qui est un ami proche de l’ancien Idole américaine concurrent, Erika Perry – est allé sur le podcast Pas de cavalier ce mois-ci, où elle a discuté de sa prétendue infidélité.

Erika s’est tournée vers Sydney – qui était assise à côté d’elle – et a demandé: « Alors, comment était le d ** k de Tristan Thompson? »

« C’était un coup d’oeil, mais bébé c’était bon, » répondit Sydney avec un sourire.

Elle a ensuite déclaré à propos de leur liaison présumée: «Je ne savais pas – il m’a dit qu’il n’était plus dans une relation.

«Alors nous avons parlé. Nous avons traîné plusieurs fois. Nous avons tout fait. C’était en janvier ou novembre – probablement janvier.

«Ensuite, nous avons traîné, tout était cool et il me parlait. Et j’ai littéralement dit « êtes-vous célibataire? »





«Et il a dit« oui ». Alors j’ai dit «d’accord, nous pouvons parler». Encore une fois, nous avons traîné plusieurs fois, c’est arrivé.

Cependant, Sydney a ensuite déclaré qu’elle avait découvert «qu’il n’était pas célibataire», ce qui l’avait amenée à «l’interrompre».

Khloe n’a pas encore commenté publiquement les allégations de tricherie – bien qu’elle l’ait fait partager un message sur le fait de ne pas «gaspiller sa vie».

Instagram

Tristan a deux enfants de deux bébés mamans[/caption]

Getty – Contributeur

Il a surtout été surpris en train de tromper Khloe avec l’ex meilleur ami de Kylie Jenner, Jordyn Woods[/caption]