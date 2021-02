Khloe Kardashian sous la douche d’amour par Tristan Thompson alors qu’il «  essayait d’avoir bébé  »

Khloe Kardashian ressentait l’amour le jour de la Saint-Valentin alors que Tristan Thompson montrait où est le cœur.

La star de L’incroyable famille Kardashian, âgée de 36 ans, se rapprocherait de nouveau de la star de la NBA et on pense qu’ils ont parlé d’avoir un autre enfant ensemble.

On dit que Khloe tient à ce que leur fille True Thompson ait un petit frère et Tristan montre qu’il est « un père et un partenaire incroyable » dans le but de montrer à Khloe qu’il a changé ses habitudes d’errance.

La star de télé-réalité a partagé un cliché ce week-end sur son histoire Instagram d’un certain nombre de ballons rouges, blancs et roses en forme de cœur avec le tag Instagram de Tristan.







(Image: INSTAGRAM)



Samedi, Khloe a envoyé de l’amour à ses fans et followers sur Twitter.

Elle a écrit: « J’espère que tout le monde aura une belle Saint-Valentin demain! Je vous envoie mon amour et mes prières! N’oubliez pas de dire à quelqu’un combien vous les appréciez chaque jour!

« Pour moi, la Saint-Valentin n’est pas une question de cadeaux. Il s’agit de montrer votre appréciation et votre amour comme vous le souhaitez. »

Khloe et Tristan se sont isolés ensemble, ils étaient donc tous les deux là pour True pendant la pandémie de coronavirus et il semblerait que les incendies brûlent encore l’un pour l’autre.

Une source a déclaré à People: «Ces derniers mois, Tristan a vraiment montré à Khloe qu’il avait changé.

« C’est un père et un partenaire formidables. »

La source a ajouté: « Khloé espérait toujours que Tristan reviendrait. Il était très important pour elle de garder sa famille ensemble pour le bien de True. »







(Image: INSTAGRAM)



Khloe a actuellement déménagé à Boston avec Tristan après avoir déménagé là-bas pour jouer avec les Celtics.

Cela les a amenés à envisager sérieusement d’agrandir leur famille avec une source ajoutant: « Khloe et Tristan veulent toujours donner un frère à True. C’est une grande priorité pour eux deux.

« Ils veulent vraiment que ça marche. »

«Khloe passe la plupart de son temps à Los Angeles tandis que Tristan travaille à Boston. Khloe aime visiter Boston, mais elle ne veut pas y vivre.

« Tristan comprend qu’elle veut être avec sa famille. True adore jouer avec tous ses cousins ​​et est la plus heureuse de Los Angeles avec eux. »

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.