Khloé Kardashian souhaite à son «meilleur ami» Tristan Thompson un joyeux 30e anniversaire et rend apparemment leur relation officielle sur Instagram.

Kardashian a partagé quelques photos d’elle-même avec Thompson et leur fille de 3 ans True sur Instagram samedi en écrivant: « Ceux qui sont censés être sont ceux qui passent par tout ce qui est conçu pour les déchirer et ils sont même sortis plus forts qu’avant. »

Elle a poursuivi: « Merci de m’avoir montré tout ce que vous avez dit que vous le feriez. Pour le père que vous êtes. Pour le meilleur ami que j’ai en vous. Je suis reconnaissant de ne pouvoir absolument rien faire avec vous et cela ressemble à tout. J’espère tu sais aujourd’hui et tous les jours à quel point tu es aimé par moi et tant d’autres. «

La star de télé-réalité « Keeping Up With the Kardashians » a terminé son message en accueillant le joueur de la NBA à 30 ans et a écrit: Je ne peux pas attendre tous les souvenirs. C’est à ce moment que la vie commence à s’améliorer! «

Sœur Kim Kardashian West et maman Kris Jenner ont également souhaité à Thompson un joyeux anniversaire sur leurs histoires Instagram respectives.

Kardashian et Thompson se seraient séparés en 2019 après que le basketteur ait été lié à la sœur de Kardashian, l’ancienne meilleure amie de Kylie Jenner, le mannequin Jordyn Woods.

Un mois plus tard, Woods est apparu sur « Red Table Talk » de Jada Pinkett Smith pour raconter sa version de l’histoire.

Dans leur interview, Woods a admis qu’elle et Thompson s’étaient embrassées, mais a nié les spéculations selon lesquelles elle était la raison pour laquelle Kardashian et Thompson avaient rompu.

« Je sais que je ne suis pas la raison pour laquelle Tristan et Khloe ne sont pas ensemble », a déclaré Woods. « Cette situation a peut-être rendu plus difficile pour elle de vouloir être avec lui, mais je sais que je ne suis pas la raison. »

Kardashian pensait différemment. Elle s’est rendue sur Twitter après l’épisode, accusant Woods d’être la raison pour laquelle sa famille est brisée.

« Pourquoi mentez-vous @jordynwoods? Si vous voulez essayer de vous sauver en devenant public, au lieu de m’appeler en privé pour m’excuser d’abord, au moins soyez honnête à propos de votre histoire. BTW, vous êtes la raison pour laquelle ma famille s’est séparée ! «

Kardashian est revenue plus tard sur ses commentaires, admettant qu’elle traversait une période difficile et se sentait humiliée par les rumeurs. Elle s’est excusée d’avoir blâmé Woods.

« Ce qui a été le plus dur et le plus douloureux, c’est d’être blessé par quelqu’un d’aussi proche. Quelqu’un que j’aime et traite comme une petite sœur », at-elle ajouté. « Mais Jordyn ne doit pas être blâmé pour la rupture de ma famille. C’était la faute de Tristan. »

Contribution: Hannah Yasharoff et Anika Reed

