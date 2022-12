Khloe Kardashian souffre d’un dysfonctionnement embarrassant de sa garde-robe alors qu’elle montre des jambes et des fesses rétrécies dans un pantalon violet brillant

KHLOE Kardashian a donné aux fans un aperçu de sa silhouette toujours plus mince, sortant dans un ensemble tout violet après un tournage jeudi.

La star de télé-réalité portait un pantalon métallique aux couleurs vives et un haut moulant de la gamme Skims de sa sœur Kim Kardashian.

Grille arrière

Khloe Kardashian a subi un dysfonctionnement choquant de sa garde-robe lors d’une récente sortie[/caption]

Grille arrière

La star a été aperçue portant un ensemble entièrement violet avec ses mamelons exposés[/caption]

Grille arrière

Elle a stupéfié dans un pantalon violet et un body Skims[/caption]

Grille arrière

Khloe est apparue de bonne humeur, souriant légèrement alors qu’elle se dirigeait vers sa voiture[/caption]

Khloe, 38 ans, a subi un dysfonctionnement embarrassant de sa garde-robe alors qu’elle montrait ses mamelons à travers le body moulant alors qu’elle se dirigeait vers une voiture à proximité.

Elle a complété le look avec une paire d’escarpins à lanières violets assortis et des lunettes de soleil aviateur brillantes.

Ses cheveux étaient dans un style lisse et lisse, pendant dans son dos alors qu’elle se dirigeait vers sa voiture.

Elle avait également un bandage très subtil sur la joue, qu’elle porte depuis un certain temps après avoir subi une intervention et avoir reçu l’ordre de le couvrir pour soigner sa cicatrice.

Grille arrière

Les fans bourdonnaient sur le poids de Khloe ces derniers temps[/caption]

Grille arrière

Elle a récemment perdu beaucoup de poids[/caption]

La fondatrice de Good American est apparue plus mince que jamais lors de la sortie, qui survient au milieu des inquiétudes concernant son poids.

Cependant, elle n’a pas semblé dérangée par le bourdonnement, souriant timidement aux caméras à proximité.

Ce ne sont là que quelques-unes des photos qui sont sorties récemment, montrant à quel point Khloe est devenue mince ces derniers temps.

Elle a été vue portant un jean ample et un haut noir moulant lors d’une sortie à Miami avec Kim pour Art Basel.





La magnat du SKKN, 42 ans, qui a également suscité des inquiétudes quant à son poids, a enfilé un pantalon en cuir ample avec une taille asymétrique et des détails texturés sur le genou.

FRÈRES ET SŒURS MAIGRE

Elle a associé le look à un haut graphique bleu électrique et a retroussé les manches et l’ourlet de la chemise pour en faire un débardeur court.

Khloe, quant à elle, portait un body noir transparent avec un pantalon cargo en jean gris délavé à l’acide.

Son body était si serré qu’il lui coupait un peu la poitrine, donnant à ses seins un aspect mal formé.

Les sœurs chics sont apparues de bonne humeur, malgré leur apparence mince.

Parfois, la mère de deux enfants jouait avec la taille de son jean, le tirant apparemment vers le haut pendant qu’elle marchait.

La veille, elle et Kim ont montré leur corps rétréci.

Kim est sortie dans un haut tube à peine là dont elle a failli se renverser, en l’associant à un pantalon de motocross ample.

Khloe, quant à elle, a montré ses jambes en forme de brindille dans une combinaison noire.

Le duo de frères et sœurs se dirigeait vers un dîner ensemble à Gekko.

VOUS KHLO-K ?

Les fans ont parlé de la perte de poids de Khloe, beaucoup exprimant leur inquiétude pour la star.

Elle a été ouverte sur ses problèmes d’image corporelle et est restée catégorique sur le fait qu’elle a perdu du poids de manière saine.

Les fans, cependant, continuent de s’inquiéter pour elle.

Un fan a déclaré: “Omg, cela m’a fait haleter à haute voix. Elle a l’air extrêmement malade, wow. Son corps est minuscule, ses hanches, ses avant-bras, ses cuisses, etc… on dirait qu’elle est allée trop loin.

L’un d’eux a simplement dit : « J’espère qu’elle trouvera son bonheur. La regarder au fil des ans a été déchirant.

Un autre fan a écrit : « Ouais, ce sont les premières photos qui m’ont fait penser qu’elle a un sérieux problème. Nous la voyons dépérir.

Grille arrière

La star a fièrement montré son cadre rétréci[/caption]

Grille arrière

Khloe a laissé certains fans inquiets pour son bien-être avec sa perte de poids[/caption]

Grille arrière

Elle documente souvent ses séances d’entraînement intenses et montre sans vergogne les résultats[/caption]