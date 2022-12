Khloe Kardashian Shades robe de mariée de Kourtney – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Cassé! Sous l’éblouissement d’un test de détecteur de mensonges très médiatisé, Khloe kardashian38 ans, ne pouvait pas cacher ses véritables pensées à propos de sa grande sœur Kourtney Kardashian’la robe de mariée ! “Avez-vous aimé ma robe de mariée?” la mère de trois enfants a demandé à Khloe lors de la Salon de la vanité test du détecteur de mensonges publié sur YouTube le jeudi 15 décembre. “C’était bien”, a ironisé le co-fondateur de Good American. “Oh mon Dieu, pas concluant!” Kourtney, 43 ans, a baissé les yeux sur ses notes. “Je veux dire que c’était magnifique à coup sûr”, a déclaré Khloe à propos de la robe de mariée complexe inspirée de la dentelle et de la lingerie en satin. “J’aurais juste adoré te voir dedans à l’after party et ensuite quelque chose avant.”

Plus à propos Khloe kardashian

Kourtney n’était pas complètement satisfaite de la révélation et a continué à insister sur le front de la mode. “Pensez-vous que j’ai changé mon sens du style quand j’ai commencé à sortir avec Travis?” demanda le maven Lemme. “Oui”, a répondu Khloé, ce à quoi Kourtney a ensuite demandé: “Est-ce que tu aimes mieux mon style maintenant?”

“Je ne sais pas, je ne pense pas”, a déclaré Khloe. “Ce n’est ni mauvais ni bon.” “Ce n’est pas une vraie réponse”, a souligné Kourtney, souriant malicieusement. Sous pression, Khloe a finalement égalisé sa sœur. “J’aimais votre style avant, et j’aime votre style maintenant, mais je pense que c’est une phase, et vous retournerez là où est votre cœur”, a-t-elle conclu. Kourtney célèbre son mariage Clignotement-182 le batteur Travis Barker, 47 ans, d’abord lors d’une cérémonie juridique intime à Santa Barbara en mai, puis lors d’une somptueuse célébration à Portofino, en Italie. Elle portait une petite robe corset associée à un long voile de style cathédrale élaboré.

Quant à savoir si son style a changé, Kourt l’a admis dans un confessionnal lors d’un épisode de The Kardashians de Hulu, diffusé en novembre. “Nos looks fonctionnent ensemble, c’est ce que nous ressentons à ce stade de notre vie”, a-t-elle déclaré, faisant référence à leur smoking assorti avec une jupe pour le Met Gala en mai. Par Le soleil, Kourtney a déclaré “Nous ne prenons pas de photos en solo”, car ils ont modelé les looks lors d’un essayage. Et son fiancé de l’époque a accepté. “Cela doit ressembler aux deux ensemble”, a-t-il déclaré. “Sans cela, je serais comme, ‘Je ne sais pas.'”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe Lié: Fai Khadra : 5 choses à savoir sur l’amie de la famille KarJenner dans “The Kardashians”

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.