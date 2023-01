Khloe Kardashian serre le cadre rétréci dans un jean « skinny ultime » pour la nouvelle publicité Good American au milieu des craintes de perte de poids

KHLOE Kardashian a enfilé une petite paire de ses jeans Good American pour une nouvelle photo.

La star des Kardashian continue d’inquiéter les fans à propos de sa silhouette qui rétrécit.

Greg Swales / Bon Américain

Khloe Kardashian a dévoilé son nouveau jean moulant[/caption] Instagram/Khloé Kardashian

Les fans s’inquiètent du rétrécissement du cadre des étoiles[/caption]

Khloe a partagé la nouvelle photo en noir et blanc, prise par Greg Swales, sur son compte Instagram.

En un clin d’œil, l’homme de 38 ans s’est assis sur le coffre d’une voiture décapotable classique.

Elle portait une simple chemise noire et le nouveau jean, qui moulait bien son corps.

LES FANS S’INQUIÈTENT

Quelques jours plus tôt, Khloe avait fièrement partagé des clichés plus sexy sur Instagram, suscitant une multitude de remarques de fans sur son apparence.

Cependant, tous les commentaires n’étaient pas édifiants, car de nombreux fans ont partagé leurs inquiétudes concernant le physique apparemment plus maigre que jamais de la star de la télévision.

Sur un forum Kardashian populaire, une personne s’est exclamée : “Khloe a l’air TELLEMENT petite dans sa nouvelle icône Instagram !” indiquant: “Ses bras!”

Une autre a répondu : « Elle est méconnaissable ici », tandis qu’une troisième l’a simplement qualifiée de « gâchis ».

PERTE DE POIDS

Les fans se sont inquiétés du cadre mince et des fesses rétrécies de Khloe après qu’elle ait atteint sa perte de poids de 60 livres.

Après avoir récemment partagé des photos de son tournage avec Sorbet Magazine, les théoriciens ont affirmé que la star de Hulu avait perdu du poids en prenant du Semaglutide, également connu sous les noms de marque Ozempic et Wegovy.

En cours d’examen par la FDA, Ozempic est un vaccin une fois par semaine pour aider les personnes en surpoids ou obèses à perdre du poids, selon GoodRX Health.

Un spéculateur a supposé qu’elle avait utilisé “un médicament contre le diabète pour devenir aussi maigre”.

AUTO DÉFENSE

La star de télé-réalité s’est défendue avec colère, applaudissant les fans critiques.

Khloe a écrit: “Je parle ouvertement de mon travail de nez et quiconque” m’admire “doit savoir que j’ai perdu plus de 60 livres au fil des ans. Donc, récemment, le seul changement est la frange. Je ne savais pas que je devais faire une liste de course.

Elle a poursuivi: “De toute façon, attaquer quelqu’un est triste à mon avis. Non provoqué est la partie la plus triste. Si vous êtes offensé ou si vous n’aimez pas ce que vous voyez, vous n’avez simplement rien à dire. J’espère que vous passez une excellente première semaine de la nouvelle année. Merci d’avoir rendu le mien si joyeux.

Chatter a circulé pendant des mois sur l’apparence sensiblement changée de Khloe depuis ses débuts sur L’incroyable famille Kardashian.

De nombreux fans ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Khloe – qui a perdu du poids au cours des quatre dernières années – perdait trop de poids.

Les ongles de Khloe étaient presque aussi longs que ses cheveux lorsqu’elle était assise devant elle.

Elle a légendé la photo: “La coupe skinny ultime qui lisse et sculpte – @khloekardashian dans Good Legs Jeans.”

Khloé Kardashian/Instagram

Les fans disent que Khloe a l’air plus mince que jamais[/caption] Instagram/Khloekardashian

La star de télé-réalité a admis avoir perdu plus de 60 livres[/caption] Khloé Kardashian/Instagram

Khloe a prouvé qu’elle n’avait pas peur d’applaudir ses détracteurs[/caption]