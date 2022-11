Khloe Kardashian semble méconnaissable lors d’un retour en arrière avec Kris Jenner et fait l’éloge de sa mère “f ** king fabuleux” à l’occasion de son 67e anniversaire

KHLOE Kardashian a des fans qui bourdonnent alors qu’elle semble méconnaissable sur des photos de retour aux côtés de Kris Jenner en l’honneur du 67e anniversaire de la maman.

La star de Hulu a fait l’éloge de sa mère « f ** king fabuleuse » dans sa multitude de clichés dans l’hommage d’anniversaire des médias sociaux.

Khloe Kardashian a posté des photos au fil des ans pour célébrer l'anniversaire de sa mère Kris Jenner

Khloe a même posté des clichés avant de se faire refaire le nez

Khloe, 38 ans, a publié une tonne de photos au fil des ans célébrant sa relation étroite avec sa mère, Kris.

La star a même partagé des photos rares des années avant que la famille ne devienne célèbre avec l’émission Keeping Up With the Kardashians.

Dans l’une, la star n’était qu’un tout-petit, portait une salopette en jean clair et posait à côté de Kris sur ce qui ressemblait à un tracteur.

Une autre photo montrait Khloe à la fin de son adolescence – et elle a l’air méconnaissable avec un visage plus rond et des cheveux noirs du cliché d’avant qu’elle ne se fasse refaire le nez.

Elle a également partagé une vidéo interne des célébrations d’anniversaire de Kris.

Dans le clip, Kris semblait agir différemment que d’habitude, car ses yeux pleuraient et elle criait et riait joyeusement.

Kris a décrit sa fête d’anniversaire comme “f ** king fabuleux” et a dit à Khloe: “Je t’aime f ** king.”

Dans la légende de son message, Khloe a fait l’éloge: “Joyeux anniversaire aux êtres humains les plus étonnants de cette planète, ma reine, mon ange, ma maman, ma meilleure amie.”





Elle a ajouté: «… Vous changez l’énergie dans chaque pièce dans laquelle vous entrez. Votre présence est puissante et vous nous laissez vouloir toujours plus de vous. Ne change jamais à quel point tu es fabuleuse.

“Je prie pour avoir la chance d’être un petit pourcentage de qui tu es… Je ne pourrais jamais assez te remercier pour tout ce que tu es pour moi.”

MAIGRE KHLOE

Le changement radical le plus récent de Khloe a été sa perte de poids extrême, car elle a perdu plus de 40 livres au cours de la dernière année.

Cependant, les fans s’inquiètent de la minceur de la star.

Jeudi dernier, Khloe a partagé une série de clichés en l’honneur de l’anniversaire de sa sœur Kendall.

Les photos proviennent de divers événements et moments de la vie du couple, mais les fans ne pouvaient se concentrer que sur la maigreur du fondateur de Good American.

Sur une photo, prise lors du défilé de mode Yeezy au Madison Square Garden il y a de nombreuses années, la taille de Khloe semblait effroyablement mince pour certains fans.

Une autre a montré Khloe arborant un look scintillant aux côtés de ses frères et sœurs Kourtney et Kendall.

Elle pose avec un bras sur son torse sur la photo et l’autre vers son visage.

Sa taille est incroyablement petite par rapport à ses hanches et ses cuisses sur la photo.

Khloe a fréquemment montré sa silhouette sur Instagram et a récemment sorti des looks moulants qui accentuent son cadre rétréci.

SOUS LE COUTEAU

Après des années de spéculation, Khloe a confirmé qu’elle s’était fait refaire le nez.

Dans une interview de 2021 avec Andy Cohen, Khloe a avoué la procédure de chirurgie plastique.

Elle a dit: “Tout le monde est tellement bouleversé, comme, pourquoi je n’en parle pas? Personne ne m’a jamais demandé ! Tu es la première personne à m’avoir posé la question dans une interview à propos de mon nez.

« J’ai fait, bien sûr, des injections. Pas vraiment de Botox. J’ai horriblement réagi au Botox.

Au fil des ans, Khloe a été accusée d’avoir modifié son apparence à de nombreuses reprises, les trolls disant souvent qu’elle semble avoir un “nouveau visage”.

La mère de deux enfants, qui est également régulièrement accusée d’avoir photographié ses images, a révélé qu’elle avait du mal avec son apparence au fil de l’émission.

Elle a partagé: «Lorsque le spectacle a commencé, j’étais très en sécurité. Puis, au cours des deux premières saisons, je suis devenu incertain à cause de l’opinion publique sur moi-même.

Instagram/@Khloekardashian

Khloe avait l'air méconnaissable avec son visage plus rond et ses cheveux noirs dans les clichés de retour

Hulu

Khloe a comblé sa mère de louanges pour son anniversaire

Khloe a également perdu une quantité alarmante de poids au cours de la dernière année