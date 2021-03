Elle a poursuivi dans un confessionnal: « Tout cela est vraiment choquant pour moi. Tout ce que j’essaie de faire, c’est apporter plus d’amour dans ma vie et dans ma famille et c’est juste … il me semble que je rencontre de plus en plus barrages routiers et c’est vraiment difficile pour moi de digérer.

Elle a déclaré: « Je dois attendre que le processus de mélange soit terminé avant de savoir combien d’embryons j’ai … Mais j’ai parlé au Dr A et elle était juste un peu préoccupée par le genre, j’ai fait un contrôle et des prises de sang et tout ça, et elle vient de dire que je serais une porteuse à haut risque pour une grossesse …

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy