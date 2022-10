Khloe Kardashian semble applaudir Kourtney après que la star ait accusé ses sœurs de “s’être liguées contre elle” dans une querelle de famille

KHLOE Kardashian a apparemment applaudi sa sœur Kourtney après avoir accusé sa famille de s’être liguée contre elle.

La sœur aînée de Kardashian a récemment évoqué sa rivalité avec les autres frères et sœurs.

Kourtney Kardashian a récemment accusé ses sœurs de « s'être liguées » contre elle

Le frère aîné Kardashian a été absent des activités familiales ces derniers mois

Pendant ce temps, Khloe a partagé un message sur la "positivité"

Maintenant, Khloe, 38 ans, a peut-être applaudi avec un message crypté partagé sur ses histoires Instagram.

La star de télé-réalité s’est rendue sur la plate-forme samedi pour publier une note sur fond blanc, lisant: «Prononcez des mots positifs dans votre vie tous les matins. Voir grand. Pensez à la guérison. Pensez succès. Pensez à la paix. Pensez au bonheur. Pensez à la mentalité de croissance. Commencez toujours la journée avec une énergie positive.

Le message mystérieux a suivi Kourtney, 43 ans, révélant enfin la vérité derrière sa querelle très spéculée avec le reste de sa famille.

La star de Hulu a dévoilé la vérité sur sa rivalité avec Kim, 41 ans, et Khloe lors d’une apparition sur le podcast Not Skinny But Not Fat.

Dans l’épisode de mardi, l’animatrice de podcast Amanda Hirsch a mentionné le lien autrefois étroit de Kourtney avec Khloe.

Elle s’est souvenue de la relation étroite entre le fondateur de Poosh et la plus jeune sœur Kardashian et de la façon dont Kim était “l’étrangère” du groupe.

Bien que cette dynamique semble avoir changé, Khloe et Kim se rapprochent et Kourtney s’éloigne de la paire.

La fondatrice de Poosh a émis l’hypothèse que la nouvelle proximité de ses sœurs pourrait être due au fait qu’elles accueillent toutes deux des enfants en même temps.





Le troisième enfant de Kim, Chicago, quatre ans, est né en janvier 2018 par mère porteuse, tandis que Khloe a donné naissance à son premier enfant, True, en avril de la même année.

Les frères et sœurs partagent également des parcours de maternité similaires alors que Khloe a suivi les traces de Kim et a emprunté la voie de la maternité de substitution pour avoir son deuxième enfant, un fils, né en août.

“J’avais juste l’impression qu’elles étaient vraiment liées – comme si elles traversaient les mêmes choses”, a expliqué Kourtney à propos de la relation de ses sœurs.

La star de la télévision a ensuite révélé ce qui la séparait de ses frères et sœurs, affirmant qu’ils “s’étaient ligués” contre elle concernant ses différents objectifs de carrière.

“Et puis j’ai eu l’impression que c’était à ce moment-là que j’étais mécontent de la série, en particulier à cause de leur association.”

“Presque tout ce que Khloe et moi avions fait à Kim, et ils me l’ont en quelque sorte retourné”, a expliqué Kourtney.

La fondatrice de Lemme a partagé qu’elle avait également commencé une thérapie à ce moment-là, elle se sentait donc «sensible» aux commentaires de ses sœurs.

Bien que Kourtney et Khloe ne soient plus aussi proches qu’avant, la star a assuré aux auditeurs que leur relation était “bonne” maintenant.

QUERELLE DE FAMILLE?

Cependant, il peut encore y avoir des bosses dans sa relation avec Kim, d’après un récent commentaire que Kourtney a fait à sa petite sœur.

Récemment, Kourtney s’est rendue sur Instagram pour promouvoir sa nouvelle gamme de suppléments, Lemme.

Un fan s’est rendu dans la section des commentaires pour déchirer la personnalité de la télévision en écrivant: “Kim travaille plus dur que vous, l’a toujours fait, le fera toujours.”

Kourtney n’a pas été en phase, cependant, et a répondu avec la boutade accrocheuse: “Travailler ne sera jamais ma priorité absolue (mes enfants et mon mari le seront toujours!) Et je ne m’excuse pas d’être moi.”

Elle a poursuivi: “De plus, j’adore cette entreprise de travail et cela ne ressemble pas à du travail.”

Après son mariage d’été avec le batteur Travis Barker, 46 ans, la mère de trois enfants a été absente de nombreuses activités familiales.

Kourtney a crédité la proximité de Kim et Khloe avec leurs mères porteuses

Elle s'est concentrée sur sa relation avec Travis Barker au cours de la dernière année et demie