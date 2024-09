Khloe Kardashian se souvient avoir croisé Justin Bieber à la fête de Diddy, un clip refait surface

Lorsque Kourtney a demandé qui était avec elle, Khloe a énuméré avec désinvolture la liste des invités… mentionnant qu’elle était avec un groupe de copains – Diddy, Quincy et Bieber.

Bieber n’avait que 20 ans à l’époque et Diddy a joué un rôle majeur dans le lancement de sa carrière.

Bieber n’a pas encore parlé de la question – mais apparemment, JB est bien au courant de toutes les allégations qui circulent autour de Diddy… une source proche de lui a déclaré PERSONNES il choisit de se concentrer sur sa femme Hailey et leur jeune fils, Jack Bleus plutôt.

Comme nous l’avons signalé… Diddy a été arrêté à New York par des agents fédéraux et accusé notamment de trafic sexuel, de complot de racket et de transport de personnes à des fins de prostitution, entre autres délits graves.