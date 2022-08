Khloe Kardashian se sépare d’un investisseur en capital-investissement: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Khloe Kardashian aurait rompu avec l’investisseur en capital-investissement avec lequel elle sortait cette année.

Kardashian, 38 ans, et la relation entre l’homme mystérieux “s’est lentement éteinte au cours des dernières semaines”, a déclaré une source à E! Nouvelles.

La star de “The Kardashians” est récemment devenue maman de deux enfants en accueillant son fils avec Tristan Thompson via la maternité de substitution. Kardashian et Thompson ont accueilli leur fille True en 2018.

“Khloe aime être célibataire et se concentrer uniquement sur le fait d’être une mère et son travail”, a déclaré la source. “Khloe est prête à retrouver l’amour si la bonne personne entre dans sa vie, mais elle est vraiment heureuse en ce moment. Elle ne cherche pas et n’est pas pressée.”

Un représentant de Khloe Kardashian n’a pas répondu à la demande immédiate de commentaires de Fox News Digital.

Kardashian et l’investisseur en capital-investissement ont été liés pour la première fois en juin après que les deux ont été présentés par Kim Kardashian. Malgré la rupture avec l’homme mystérieux, la fondatrice de Good American n’a pas l’intention de raviver sa relation avec Thompson.

“Il n’y a aucune chance de réconciliation”, a confirmé la source à E! Nouvelles. “Khloe est complètement passée à autre chose et a été très claire là-dessus.”

Le processus de maternité de substitution a été lancé en novembre 2021 avant que Kardashian et le public ne découvrent que Thompson avait engendré un enfant avec une autre femme – Maralee Nichols.

Thompson sortait avec Kardashian au moment de la conception du bébé. L’ancien couple n’a pas parlé en dehors des questions de coparentalité depuis décembre, peut confirmer Fox News Digital.

Le public a regardé la rupture se dérouler sur le première saison de “The Kardashians”.

La star de télé-réalité a expliqué que regarder la rupture se produire était “une forme de thérapie”.

“Ce n’est pas facile, mais c’est aussi, je pense, une forme de thérapie pour moi en même temps, et j’aime voir comment le reste de ma famille réagit aux choses”, a déclaré Kardashian lors de la projection et des questions-réponses de Disney FYC en juin. .

“Ces petites choses signifient beaucoup pour moi, et j’aime voir ce genre de choses, à quel point toute la famille – pas à propos de cette situation, mais de n’importe quelle situation – comment nous nous rallions tous les uns aux autres dans les moments difficiles pour nous”, elle ajoutée.