Khloe Kardashian se dirige vers le “pardon” avec Tristan Thompson – Hollywood Life

Comme Khloe kardashian38, et Tristan Thompson31 ans, se préparent à la naissance de leur deuxième enfant ensemble – un bébé qui naît par mère porteuse en août – HollywoodLa Vie a EXCLUSIVEMENT que Khloe est venue dans un “lieu de pardon” avec lui pour la douleur qu’il lui a causée en la trompant trois fois depuis le début de leur relation en 2016. Au lieu de ressasser le passé, Khloe a décidé de se tourner vers l’avenir et concentrer son énergie sur son futur paquet de joie !

En novembre 2021, le rêve de Khloe s’est réalisé lorsqu’une mère porteuse est tombée enceinte d’elle et du deuxième enfant de Tristan. Un mois plus tard, cependant, son monde a été brisé lorsqu’elle a appris que Tristan avait engendré un autre bébé avec une ex-aventure. Maralee Nichols. Selon une source, “Khloe a traversé de telles montagnes russes d’émotion lorsque la nouvelle est sortie que Tristan avait engendré un enfant, mais finalement elle a pu arriver à un lieu de pardon avec lui.”

“Khloe a une énergie maternelle si féroce qu’elle dépasse en quelque sorte tout. Étant pouvoir avoir un autre enfant est un énorme cadeau et pas du tout quelque chose qu’elle tient pour acquis », nous a dit la source. “Donc, en fin de compte, elle a choisi de porter son attention sur cette bénédiction plutôt que de se perdre dans les autres émotions. Bien sûr, les gens vont avoir leurs opinions et ce n’est pas du tout facile à gérer, mais elle ne laissera pas cela influencer ses choix.

Une deuxième source proche du fondateur de Good American Jeans a déclaré HollywoodLa Vie que ce ne sont pas seulement les instincts maternels de Khloe qui l’ont amenée à pardonner à Tristan. mais aussi le fait qu’elle voulait leur fille Vrai Thompson, 4, d’avoir un frère biologique à part entière. “Khloe a toujours su qu’elle voulait avoir des enfants avec le même père, quelle que soit sa relation avec cette personne”, a révélé l’initié. “Ainsi, malgré les hauts et les bas de Khloe et Tristan au fil des ans, elle n’a jamais laissé ses sentiments personnels entraver ce qu’elle voulait pour sa fille.”

Et même si elle a pardonné à Tristan, qui s’est fait prendre à la tromper à plusieurs reprises tout au long de leur relation, elle ne va pas refaire la même erreur. “Khloe a dû faire beaucoup d’introspection et elle a également dû abandonner toute idée qu’elle allait être avec Tristan à la fin et qu’il allait changer”, a ajouté la source. «Elle n’a aucune mauvaise volonté envers lui et a vraiment parcouru un long chemin. Elle a dû passer par tout cela pour vraiment comprendre ce qu’elle mérite et ce qu’elle veut chez un partenaire.