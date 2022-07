Khloe Kardashian rompt le silence depuis l’annonce d’un deuxième enfant avec son ex Tristan Thompson sur de nouvelles photos avec sa fille True

KHLOE Kardashian a rompu son silence pour la première fois depuis l’annonce de son deuxième enfant avec son ex Tristan Thompson.

La star de la NBA a fait la fête en Grèce ces derniers temps et a été aperçue main dans la main avec une femme mystérieuse.

Instagram/@Khloe Kardashian

Khloe Kardashian a rompu son silence pour la première fois depuis l’annonce de son deuxième enfant[/caption]

Instagram/@Khloe Kardashian

La star de télé-réalité a partagé de nouvelles photos avec sa fille, True[/caption]

La star de Hulu s’est rendue sur Instagram pour publier pour la première fois depuis des jours alors qu’elle partageait diverses photos avec son seul enfant True, quatre ans.

Dans les clichés, la femme de 38 ans porte un maillot de bain camouflage tout en plongeant jusqu’à la taille dans une belle eau claire.

La petite de Khloe, True, a ses bras enroulés autour de sa célèbre maman alors que le duo prend différentes poses.

La star de télé-réalité a légendé le lot de photos: «Moi et ma meilleure fille faisant les meilleurs souvenirs. Je te soutiendrai pour toujours mon ange fille.

en savoir plus sur les kardashians PAS ENCORE FINI! L’ex de Khloe, Tristan, a dit à la petite maman Maralee qu’il voulait SIX enfants pendant une liaison LE NOUVEL HOMME DE KHLO ? Les fans de Kardashian pensent que Khloe quitte Tristan avec un NOUVEL homme

Les fans ont rapidement réagi au nouveau message, l’un d’entre eux écrivant: “Je vous aime tellement tous les deux”, tandis qu’un autre a ajouté: “Elle est vraiment très chanceuse de vous avoir comme maman.”

« C’est super qu’elle ait un frère ou une sœur… » a répondu l’un d’eux.

Cependant, d’autres ont été plus durs et ont réagi : « S’il vous plaît, que ce soit la dernière fois ! Vous méritez mieux pour et vos enfants.

L’ancienne de L’incroyable famille Kardashian partage True avec son ex Tristan, mais le représentant de Khloe a récemment confirmé que la star de la télévision allait avoir un deuxième enfant via une mère porteuse.





“Khloe est incroyablement reconnaissante envers l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction”, a partagé le représentant.

Le bébé devrait être un garçon, comme un initié l’a partagé avec PageSix : “Khloe a toujours voulu un petit frère pour True et a décidé d’aller de l’avant avec le bébé avec le soutien de sa famille.”

Alors que Khloe semble tenter de rester sur une voie positive, les fans ont remarqué que le cercle restreint de la personnalité de la télévision – y compris sa sœur Kourtney, Travis Barker et sa mère Kris Jenner – semble avoir très récemment cessé de suivre Tristan sur Instagram.

Le célèbre athlète n’a d’ailleurs pas aidé sa cause puisqu’il a continué à profiter de son escapade à Mykonos.

Le joueur de 31 ans était auparavant au Principote Beach Club de l’île et a dîné au célèbre steakhouse Nusr-Et où le célèbre restaurateur, souvent appelé Salt Bae, a préparé une coupe de steak à la table de Tristan.

LE DRAME DE TRISTAN

Au milieu du drame, l’équipe de Khloe a souligné que son deuxième enfant avait été conçu en novembre avant qu’il ne ressorte que Tristan avait trompé la star avec Maralee Nichols et engendrait un enfant avec elle.

Le modèle de fitness a donné naissance à leur fils Theo en décembre, cependant, elle et Tristan n’ont pas été d’accord.

Maralee poursuit Tristan pour pension alimentaire et a eu une querelle juridique avec lui.

Elle a également affirmé que Tristan n’avait pas encore rencontré leur fils, même des mois après son accouchement.

‘TRÈS ABSENT’

« Tristan est très absent de la vie de Théo. Il n’a pas rencontré Theo et n’a initié aucune réunion », a précédemment partagé une source avec Nous hebdomadaire.

“Il n’a pas de plans immédiats pour rencontrer son fils face à face.”

L’initié a également révélé que Tristan “n’a pas été en communication avec Maralee et ne lui a pas envoyé d’argent pour la pension alimentaire à ce jour”.

En savoir plus sur le soleil C’EST QUOI L’AFF ? La vraie raison pour laquelle J-Lo a changé son nom en Affleck en tant que “signal au monde” TROUVER TRAGIQUE Mise à jour déchirante après que le corps d’une femme disparue de 23 ans a été retrouvé dans son camion

Ils ont ajouté: “Cet aspect n’a pas encore été légalement résolu.”

Outre True et Theo, Tristan partage également son fils Prince, cinq ans, avec son ex Jordan Craig.

Getty

Tout cela survient alors que le père de son deuxième enfant, Tristan Thompson, fait la fête en Grèce[/caption]

Instagram/@realtristan13

L’ancien couple partage peu True, quatre ans, cependant, la star de la NBA a récemment accueilli un enfant avec Maralee Nichols[/caption]

Instagram/maraleenichols

Le modèle de fitness a affirmé que l’athlète n’avait pas encore rencontré son fils Theo[/caption]