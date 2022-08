Khloe Kardashian rompt le silence après la naissance d’un nouveau bébé avec une photo de True – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Khloe kardashian, 38 ans, s’est rendue sur son Instagram pour partager une adorable photo de sa fille Vrai Thompson, 4, le dimanche 7 août. L’adorable photo de True était la première publication Instagram de Khloe depuis qu’elle a accueilli son fils via une mère porteuse vendredi. True avait l’air super mignonne, alors qu’elle souriait pour la photo. “Ma fille douce et heureuse”, a écrit Khloe dans la légende avec un emoji en forme de cœur.

Plus à propos Khloe kardashian

True a souri devant un étalage floral complexe, avec une série de fleurs violettes disposées en forme de chat, avec des fleurs roses et blanches en bas. True a porté un haut blanc et un pantalon rose tie-dye pour l’adorable photo de sa mère.

L’adorable photo de True était la première publication de Khloe sur les réseaux sociaux après avoir accueilli un fils avec son ex et le père de True Tristan Thompson, 31. Une source proche du L’incroyable famille Kardashian La star a confirmé que le fils de l’ancien couple était né via une mère porteuse vendredi. Après l’arrivée de leur fils, la star de la NBA a été vue en train de traverser le parking d’un gymnase sur les premières photos de lui après que les ex ont accueilli leur fils.

Les enfants Kardashian les plus mignons : découvrez des photos de North West, Dream, Saint et plus

Khloe et Tristan ont accueilli leur bébé des mois après un tas de drames lorsque le basketteur a été impliqué dans un scandale de paternité lorsqu’il a été révélé qu’il avait engendré un enfant avec une autre femme. Alors que l’ancien couple s’apprêtait à avoir leur deuxième enfant, une source proche de Khloe a révélé à HollywoodLa Vie exclusivement que le couple réparait leur relation. “Khloe a traversé une telle montagne russe d’émotions lorsque la nouvelle a été révélée que Tristan avait engendré un enfant, mais finalement, elle a pu arriver à un lieu de pardon avec lui”, ont-ils déclaré.

Avec le nouveau-né qui vient d’arriver, Khloe s’est également concentrée sur le fait d’être une mère, naturellement. Un autre initié a dit HL que la fondatrice de Good American mettait sa vie amoureuse en veilleuse pour se concentrer sur ses enfants. « Khloe a décidé de mettre sa vie amoureuse entre parenthèses pour faire de sa priorité numéro un son nouveau-né et True. Viennent ensuite sa santé et sa carrière », ont-ils déclaré.