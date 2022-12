Khloe Kardashian révèle un dysfonctionnement de la garde-robe des PCA : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rich Polk/E ! Divertissement/NBC

Les People’s Choice Awards du 6 décembre ont été une soirée mouvementée pour Khloe kardashian, 38 ans, car elle a non seulement remporté le prix de la “Meilleure star de télé-réalité”, mais elle a également eu un dysfonctionnement de sa garde-robe ! “Vous les gars, nous venons de gagner le People’s Choice et je suis tellement reconnaissante, mais, OK, ma tenue s’est cassée !”, Les Kardashian star révélée via Instagram Stories. “Ma tenue – toute la fermeture éclair s’est ouverte”, a poursuivi Koko. « Je suis cousu dans ma tenue. J’ai eu envie de faire pipi. Nous avons donc dû couper les coutures et me recoudre. Mes cheveux – ici, ici – c’est un désastre.

Malgré le snafu de la tenue, Khloe a dit à ses 281 millions de followers que c’était “OK”, car elle était complètement ravie d’avoir remporté le prix pour la cinquième année consécutive. “Je suis tellement f ****** heureux d’avoir remporté le People’s Choice pour la cinquième année consécutive et que [The] Kardashian a gagné », a déclaré la femme de 38 ans à l’arrière de sa voiture. Khloe s’est également excusée d’être en retard sur scène, car elle avait affaire à la fermeture éclair cassée. “Je suis désolée d’être en retard sur scène et Dieu merci, ma mère a essayé d’être un tampon”, a-t-elle déclaré avant Kris Jenner67 ans, a répondu: “Félicitations Koko Best Reality Star 2022!”

Plus tôt dans la soirée, Khloe et sa maman ont accepté le prix de la “meilleure émission de téléréalité” et ont partagé un adorable moment sur scène. “Eh bien, Khloe était assise à côté il y a une seconde”, a déclaré Kris au public. « Oh, elle arrive ! » Une fois que la maman de deux enfants est montée sur scène, elle a expliqué pourquoi elle était un peu en retard. “Je suis tellement désolée d’être à bout de souffle”, a expliqué Khloe. “J’essayais de me coiffer, oh mon dieu, une fille doit se coiffer.” Bien sûr, la bombe blonde a ensuite remercié tout le monde d’avoir voté pour elle et sa famille. “Merci beaucoup à tous ceux qui ont voté pour moi, pour notre famille”, a-t-elle dit, avant de dire à Kris, “je suis sûre que c’était surtout toi.”

Pour les PCA 2022, le fondateur de Good American a porté un tailleur-pantalon noir Jean Paul Gaultier sans dossier avec des bottes à plateforme. Koko a choisi de porter ses tresses blondes dorées dans d’élégantes boucles hollywoodiennes et accessoirisées avec des boucles d’oreilles en or. Notamment, son ensemble comportait également des gants noirs qui couvraient presque tout son bras. Elle a également partagé un carrousel de photos de la soirée via Instagram. “Merci en criant pour 5 années consécutives d’avoir remporté le @peopleschoice !! Chaque année devient de plus en plus spéciale ! Vraiment, merci !”, lit-on dans sa légende. “Cela signifie tellement pour moi. Aussi, un grand merci d’avoir voté et d’avoir fait gagner notre émission télévisée ! Quel honneur et quelle bénédiction ! #thekardashians je vous aime les gars.

Kris avait également l’air aussi élégante que jamais dans un tailleur-pantalon noir qui correspondait à la palette de couleurs de sa fille de la soirée. L’homme de 67 ans a porté un blazer noir avec du tulle, un pantalon noir et des gants noirs. La momager portait une robe Alexander McQueen personnalisée et l’a également publiée sur son Instagram ce soir-là. “Nous avons gagné!!! Quelle soirée incroyable aux People’s Choice Awards !!! Merci beaucoup à vous tous d’avoir voté pour que nous gagnions la meilleure émission de téléréalité et pour que @khloekardashian remporte la meilleure star de téléréalité de l’année !”, Kris a légendé le message. “Cela signifie tellement pour nous parce que c’est vous qui votez pour les gagnants !”

